Sinopec erhält die ISO-Genehmigung für Chinas erste internationale technische Spezifikation für die Erschließung von Schweröl

Schweröl bezeichnet Rohöl mit hoher Dichte und Viskosität und ist eine wichtige Erdölressource, die 36 % der weltweiten nachgewiesenen Ölreserven ausmacht. Das Schweröl ist auch ein wichtiger Rohstoff für Spezialöle, und das naphthenische Schweröl, das als die „seltene Erde" des Öls bezeichnet wird, ist ein hochwertiger Rohstoff für die Herstellung von Asphalt und Transformatorenöl. Die jährliche Schwerölproduktion Chinas hat in 13 aufeinander folgenden Jahren 15 Millionen Tonnen überschritten.

BEIJING, 13. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation's (HKG: 0386, „Sinopec") hat erfolgreich die Genehmigung der ISO für die vom Team des Akademikers Sun Huanquan vorgeschlagenen technischen Spezifikationen für die thermische Mehrkomponenten-Flutung von Schweröl (die „technische Spezifikation") erhalten. Die technische Spezifikation, die auf den unabhängigen innovativen Technologien von Sinopec basiert, ist die erste in China, die im Bereich der thermischen Schwerölrückgewinnung genehmigt wurde, und wird nach ihrer Veröffentlichung die internationale technische Zusammenarbeit und die globale Schwerölentwicklung fördern.

Aufgrund der Sedimentation in der Landphase und der komplexen geologischen Verhältnisse liegen Chinas Schwerölreserven tief vergraben und weisen nur dünne Ölschichten auf. Daher ist die Erschließung mit Herausforderungen wie Fließgeschwindigkeit und Entfernung verbunden. Mit Unterstützung der National Natural Science Foundation of China und der wichtigsten Wissenschafts- und Technologieprojekte von Sinopec konzentrierte sich das Team von Sun Huanquan darauf, die Engpässe bei der Erschließung von Schweröl zu beseitigen. Es entwickelte eine innovative Technologie zur Erschließung von thermischen Verbundwerkstoffen mit mehreren Elementen, die in großem Maßstab auf den Ölfeldern von Shengli und Henan angewandt wurde und es Sinopec ermöglicht, eine jährliche Schwerölproduktion von über 4,8 Millionen Tonnen zu erreichen.

Als Nächstes werden Sun Huanquan und sein Team eine internationale Arbeitsgruppe mit technischen Experten aus den USA, Saudi-Arabien und anderen Ländern einrichten, um die Ausarbeitung der internationalen Norm zu beschleunigen und sie so bald wie möglich zu veröffentlichen.

