Alibaba noch auf dem Abstellgleis?

Ende 2020 notierte Alibaba noch bei stolzen 319,32 US-Dollar und schien ihre mehrjährige Rallye weiter fortzusetzen. Unverhofft kam es jedoch sukzessive zu Brüchen von sehr wichtigen Unterstützungen, in der Folge wurde die Aktie zunächst auf 200,00 US-Dollar, später auf 150,00 und schließlich 58,01 US-Dollar bis November 2022 durchgereicht. Erst als der tiefste Stand seit 2016 erreicht war, stabilisierte sich der Kurs wieder und trat in eine Seitwärtsspanne mit einer dazugehörigen Begrenzung um 120,00 US-Dollar ein. Innerhalb dieser Schiebephase hat sich eine etwas in Schieflage geraten inverse SKS-Formation eingeschlichen, die erfolgreich Mitte September zur Oberseite aufgelöst werden konnte. Die letzten Wochen waren dagegen von einem Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau geprägt, wo prompt wieder Käufer zugeschlagen haben.

Schiebephase dauert an