Palantir: Aktie wird nächstes Jahr um fast 50 Prozent crashen, warnen Analysten

Analysten gehen davon aus, dass 10 Aktien im S&P 500, darunter Palantir, Tesla und Super Micro Computer, in den nächsten 12 Monaten um 10 Prozent oder mehr sinken werden, so eine Analyse von Investor's Business Daily auf der Grundlage von Daten von S&P Global Market Intelligence und MarketSurge.

"Wie bei vielen Änderungen in der nationalen Politik passen Investoren ihre Erwartungen an, was zu kurzfristigen Turbulenzen oder Trump-Schocks führt", kommentiert Jose Torres, Senior Economist bei Interactive Brokers.