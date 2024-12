Analyst warnt vor Korrektur des Aktienmarktes in 2025 – wie tief wird es gehen?

Bannister ist der Ansicht, dass die US-Notenbank Federal Reserve nur noch zwei weitere Zinssenkungen vornehmen kann – eine nächste Woche und eine weitere im Januar – bei einer hartnäckigen Inflation. Er nutzt dafür einen Trick der technischen Analyse und sagt, dass die alte Inflationsobergrenze (gemessen am Kern-PCE-Preisindex) zur neuen Untergrenze wird, sodass sie näher bei 3 Prozent liegt als das Ziel der Fed von 2 Prozent.

Barry Bannister von Stifel rechnet damit, dass der S&P 500 Index in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 bis auf die Mitte der 5.000er-Punkte-Marke korrigieren wird. Bei 5.500 Punkten wäre das ein Rückgang von etwa 9 Prozent. Die meisten Kursziele der großen Wall-Street-Banken für den US-Leitindex liegen bei 6.000 Punkten oder höher.

Der Stifel-Analyst sagt auch, dass der S&P 500 auf einem euphorischen Niveau gehandelt wird. Ruchir Sharma, Chairman von Rockefeller International, hat in dieser Woche ebenfalls vor der US-Dominanz auf den Weltmärkten und einem möglichen Crash bei US-Aktien gewarnt. "Amerika ist überbesessen, überbewertet und überhyped", so Sharma.

Bewertungen allein würden jedoch keine Marktstörung verursachen, so Bannister weiter. Vielmehr werde der Auslöser eine Verlangsamung der Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte sein. Und die engen Parallelen zwischen dem aktuellen Inflationszyklus und denen von 1967 bis 1974, 1945 bis 1952 und 1932 bis 1939 lassen Bannister wachsam sein.

In einem solchen Umfeld empfiehlt der Stratege defensive Value-Aktien, also Aktien von Versorgungsunternehmen, Pharmatitel, Biotechnologie-Aktien, Aktien aus dem Gesundheitswesen, Aktien von Haushaltsprodukten, Titel professioneller Dienstleistungen und Einzelhandels-Basiskonsumgüter-Aktien. Untern den Titeln, die er auflistet und die eine Kaufempfehlung von Stifel haben, sind beispielsweise Costco (der Einzelhandelsgigant hat am Donnerstag seinen Gewinnbericht veröffentlicht), Philip Morris International und Abbott Laboratories.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





