Südkoreas größtes globales Startup-Event beginnt

SEOUL, Südkorea, 13. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Südkoreas führendes globales Startup-Event, COMEUP 2024, wurde am 11. Dezember im COEX in Seoul offiziell eröffnet und vom Ministerium für KMU und Startups (MSS) unter der Leitung von Minister Youngju Oh ausgerichtet. Die Veranstaltung brachte Startup-Führungskräfte, Investoren und Unternehmer aus über 40 Ländern zusammen und unterstrich die wachsende Rolle Südkoreas im globalen Innovationsökosystem.

Bei der Eröffnungsfeier sprachen prominente Innovatoren, darunter Chan Yoon, Geschäftsführer von EverEx Inc. und Sina Albanese, Geschäftsführerin von Koralo. EverEx, bekannt für seine digitalen Rehabilitationslösungen für Muskel-Skelett-Erkrankungen, erhielt internationale Anerkennung, nachdem es auf der CES 2024 einen Innovationspreis gewonnen hatte. Koralo, bekannt für seine pflanzlichen Meeresfrüchtealternativen, gründete seinen koreanischen Hauptsitz nach dem Gewinn der K-Startup Grand Challenge 2022.