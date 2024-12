BMWK setzt wichtige Forderungen des Mittelstands mit der Fortführung des "Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand" (ZIM) um

Berlin (ots) - Mit der Veröffentlichung der aktualisierten Förderrichtlinie

sowie der Bestätigung der neuen Projektträger ab dem 1. Januar 2025

gewährleistet das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) die

lückenlose Fortsetzung des ZIM-Programms. Ohne diese neuen Rahmenbedingungen

hätte eine Unterbrechung des Programms gedroht, was die Innovationstätigkeit

vieler kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) stark beeinträchtigt hätte.



Christoph Ahlhaus erklärt: "In den derzeit wirtschaftlich herausfordernden

Zeiten sind Innovationen im Mittelstand entscheidend, um Deutschland wieder an

die wirtschaftliche Spitze zu führen. Das ZIM bleibt dabei ein zentraler

Baustein der mittelständischen Innovationsförderung. Wir schätzen die

rechtzeitige und engagierte Arbeit des BMWK, eine neue Förderrichtlinie zu

erstellen und die Projektträger erfolgreich auszuschreiben."







und Förderprogramme, bemerken: "Wir begrüßen, dass in der neuen Richtlinie

einige unserer Vorschläge aus dem Evaluierungsprozess berücksichtigt wurden.

Besonders hervorzuheben sind die deutliche Erhöhung der förderfähigen Kosten und

die verbesserten Regelungen für Fremdaufträge. Diese Anpassungen sind

essenziell, um das ZIM an gestiegene Preise und die Anforderungen der modernen

Geschäftswelt anzupassen."



Viele Spezialisten vor allem im IT-Bereich sind als Freelancer aktiv. Mit der

Erhöhung der Personaleinzelkosten für Aufträge an Dritte ist es künftig

einfacher, sie in ZIM-Projekte einzubinden. Angesichts der durch Inflation und

steigende Personal- und Betriebskosten verursachten Preissteigerungen war auch

die Anhebung der zuwendungsfähigen Gesamtkosten dringend erforderlich. Auch die

Teilnahme von kleinen und jungen Unternehmen an Durchführbarkeitsstudien wird

durch die Umstellung auf De-minimis-Förderung erleichtert. Für diese ist es

aufgrund der Regelungen zu "Unternehmen in Schwierigkeiten" schwieriger, an

Förderungen im Rahmen der "Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung" der EU

(AGVO) teilzunehmen.



Der Mittelstand. BVMW e. V. wird mit seiner Kommission Innovation und

Förderprogramme weiterhin die staatliche Innovationslandschaft aktiv und

konstruktiv begleiten.



Weitere Informationen sind im https://www.bvmw.de/uploads/topics/Internet-und-Di

gitalisierung/Downloads/Positionspapier-Zentrales-Innovationsprogramm-Mittelstan

d-ZIM-Richtlinie-2025-11-2024.pdf zum ZIM enthalten.



Über den Verband



Der Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und

branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands.



Weitere Informationen unter: http://www.bvmw.de



Pressekontakt:



Lutz Kordges

Potsdamer Straße 7

10785 Berlin

Telefon: 030 533206-302

mailto:presse@bvmw.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/5929965

OTS: Der Mittelstand. BVMW e. V.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte ZIM Integrated Shipping Services Aktie Beiträge: 907 Beiträge: Sonja Stockhausen und Matthias Brucke, Co-Vorsitzende der Kommission Innovationund Förderprogramme, bemerken: "Wir begrüßen, dass in der neuen Richtlinieeinige unserer Vorschläge aus dem Evaluierungsprozess berücksichtigt wurden.Besonders hervorzuheben sind die deutliche Erhöhung der förderfähigen Kosten unddie verbesserten Regelungen für Fremdaufträge. Diese Anpassungen sindessenziell, um das ZIM an gestiegene Preise und die Anforderungen der modernenGeschäftswelt anzupassen."Viele Spezialisten vor allem im IT-Bereich sind als Freelancer aktiv. Mit derErhöhung der Personaleinzelkosten für Aufträge an Dritte ist es künftigeinfacher, sie in ZIM-Projekte einzubinden. Angesichts der durch Inflation undsteigende Personal- und Betriebskosten verursachten Preissteigerungen war auchdie Anhebung der zuwendungsfähigen Gesamtkosten dringend erforderlich. Auch dieTeilnahme von kleinen und jungen Unternehmen an Durchführbarkeitsstudien wirddurch die Umstellung auf De-minimis-Förderung erleichtert. Für diese ist esaufgrund der Regelungen zu "Unternehmen in Schwierigkeiten" schwieriger, anFörderungen im Rahmen der "Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung" der EU(AGVO) teilzunehmen.Der Mittelstand. BVMW e. V. wird mit seiner Kommission Innovation undFörderprogramme weiterhin die staatliche Innovationslandschaft aktiv undkonstruktiv begleiten.Weitere Informationen sind im https://www.bvmw.de/uploads/topics/Internet-und-Digitalisierung/Downloads/Positionspapier-Zentrales-Innovationsprogramm-Mittelstand-ZIM-Richtlinie-2025-11-2024.pdf zum ZIM enthalten.Über den VerbandDer Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige undbranchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands.Weitere Informationen unter: http://www.bvmw.dePressekontakt:Lutz KordgesPotsdamer Straße 710785 BerlinTelefon: 030 533206-302mailto:presse@bvmw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/5929965OTS: Der Mittelstand. BVMW e. V.