Bilanz der chemisch-pharmazeutischen Industrie 2024 / Kein Ende der Durststrecke (FOTO)

- Produktionsplus von 2 Prozent

- Umsatzrückgang: 2 Prozent auf 221 Milliarden Euro

- Prognose 2025: Stagnation bei Aufträgen und Umsatz

- Wirtschaftspolitischer Befreiungsschlag nach Neuwahlen nötig



Für die Chemie- und Pharmaindustrie nähert sich ein weiteres schwieriges Jahr

dem Ende. Mit Blick auf die anhaltende Rezession in der Industrie kommentiert

Markus Steilemann, Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI), die

Branchenbilanz: "Es ist eine trübe Bestandsaufnahme. Der einzige Lichtblick ist,

dass sich die rasante Talfahrt der letzten beiden Jahre nicht weiter fortgesetzt

Produktion hinkt Niveau der vergangenen Jahre hinterher2024 verbuchte die Produktion der chemisch-pharmazeutischen Industrie ein Plusvon 2 Prozent - das ist weniger, als sich die Branche nach dem positivenJahresbeginn erhofft hatte. Insgesamt liegt der Output weit unter dem Niveau dervergangenen Jahre: Die Produktion der chemisch-pharmazeutischen Industrie fiel2024 rund 16 Prozent niedriger aus als 2018, die Chemie verzeichnete ein Minusvon 17 Prozent.Aufträge waren Mangelware in diesem Jahr - und sie fehlen weiterhin. DieProduktionsanlagen wurden 2024 im Schnitt nur zu 75 Prozent ausgelastet. Seitnunmehr vier Jahren in Folge liegt die Chemie- und Pharmabranche damit deutlichunter dem notwendigen Grundwert für einen rentablen Betrieb. Als Konsequenzwurden in den vergangenen Monaten erste Anlagen dauerhaft geschlossen. WeitereStilllegungen werden wohl folgen.Die Produktion chemischer Grundstoffe konnte in diesem Jahr um rund 8 Prozentgesteigert werden. Jubel ist in diesem Zusammenhang verfehlt: DieGrundstoffproduktion wurde in den Vorjahren um mehr als ein Viertelzurückgefahren. Dies gilt auch für Polymere und Konsumchemikalien, derenProduktionszahlen sich 2024 etwas langsamer erholten, um 4 beziehungsweise 2Prozent. Bereits zum dritten Mal in Folge gab es einen Produktionsrückgang beiden Herstellern der Spezialchemie - in diesem Jahr lag er bei 2 Prozent.Die Pharmaproduktion meldet für 2024 ein Minus von 1,5 Prozent. Verantwortlichdafür waren Lieferkettenprobleme, Kapazitätsengpässe und hohe Kosten am StandortDeutschland. On top kam ein deutlicher Rückgang der Bestellungen aus Europa undden USA hinzu.Chemie und Pharma erwirtschafteten in diesem Jahr einen Umsatz von 221Milliarden Euro (-2 Prozent). Das Minus im Auslandsgeschäft (139 MilliardenEuro) beläuft sich auf 1 Prozent, die Verkäufe in Deutschland (82 Milliarden