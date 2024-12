Neues Zinskonto bei Traders Place bringt 3 Prozent pro Jahr auf täglich fälliges Geld

DAX7003 schrieb 11.12.24, 10:32

ich hatte heute im Faden zu L&S schon einmal aus dem GB 2022 der Scalable Capital GmbH zitiert



SC ist durch das rasante Wachstum etwas aus den Strukturen der Baader Bank herausgewachsen bzw in eine zu einseitige Abhängigkeit geraten



Baader hat in eigenen Geschäftsberichten genau wie in der Mitteilung gestern noch einmal „Diversifikation“ betont



SC hat an diesem Punkt nun endlich seine Hausaufgaben gemacht und diversifiziert Geldverwahrung, Depotverwahrung und Handelsplätze



das macht aus Sicht von SC aus Risiko-Erwägungen Sinn, aus regulatorischen Gründen und am Ende vielleicht auch hinsichtlich des wirtschaftlichen Erfolgs



Baader ist seit mehr als 4 Jahrzehnten im Wertpapierhandel - angefangen über Skontroführung, Designated Sponsoring, Kommissionshandel für Institutionelle etc pepe



das Geschäftsmodell als „Enabler“ oder „Brutstätte“ von (Neo)Brokern ist eines von 6 bis 10 verschiedenen Geschäftsfeldern, je nach Interpretation



sie haben nun den mutmaßlich zweitgrößten Neobroker Deutschlands begleiten dürfen - das hat ihnen bereits Folgegeschäft gebracht (Smartbroker, Traders Place…) und wird weitere Kooperationen bringen



wenn Scalable es schafft, Privatkunden anderer europäischer Länder für den Handel an der EIX zu begeistern, dann fällt da auch für andere Marktteilnehmer genug vom Laster um davon profitieren zu können



die Gründung und Entwicklung der Tradegate hat Baader nicht ruiniert, die zunehmende Bedeutungslosigkeit der Frankfurter Skontren nicht und auch die EIX wird die größte deutsche Wertpapierhandelsbank nicht verzweifeln lassen