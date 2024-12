S&P 500: Das sind die 20 Aktien mit den größten Auf- und Abwärtspotenzialen

Das sind die US-Aktien mit den größten Auf- und Abwärtspotenzialen (Stand: 12. Dezember 2024).

S&P 500: Differenz zwischen durchschnittlichem Kursziel und Schlusskurs: Top 10

S&P 500: Differenz zwischen durchschnittlichem Kursziel und Schlusskurs: Flop 10

Vergangene Prognosegenauigkeit

Die Genauigkeit des Bottom-up-Zielkurses war in den vergangenen Jahren unterschiedlich. Zum Jahresbeginn 2024 lag die Schätzung bei 5.131,92 Punkten, was den momentanen Kurs um circa 15 Prozent unterschätzt. Historisch betrachtet überschätzten Branchenanalysten in den vergangenen 20 Jahren den Schlusskurs des Index durchschnittlich um 6,9 Prozent. Interessant ist, dass die Analysten in vier der vergangenen fünf Jahre den Endkurs des Index unterschätzten.

Angepasste Prognose für 2025

Unter Anwendung des historischen Überschätzungsfaktors von 6,9 Prozent könnte der Schlusskurs des S&P 500 Ende 2025 bei 6.215,94 Punkten liegen. Dies entspräche einem Anstieg von lediglich 4,1 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Fazit

Die Prognosen der Branchenanalysten deuten auf ein moderates Kurswachstum für den S&P 500 im kommenden Jahr hin, mit besonders hohen Erwartungen in den Sektoren Healthcare, Grundstoffe und Energie. Dennoch mahnen historische Daten zur Vorsicht, da Abweichungen zwischen den Zielkursen und den tatsächlichen Schlusskursen keine Seltenheit sind.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion