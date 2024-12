Kryptos kaufen und 1 Bitcoin gewinnen!

SMARTBROKER+ überrascht die Krypto-Community mit einer Mega-Aktion: Noch bis zum 26.12.2024 verlost der Online-Broker einen ganzen Bitcoin! Jeder Trade, unabhängig von Ordergröße und Kryptopaar, ist teilnahmeberechtigt und entspricht einem Los. Mit anderen Worten: Je häufiger man tradet, desto mehr Gewinnchancen gibt es. Um Chancengleichheit zu gewährleisten, wird bei Trades unter 500 Euro ein Minderkostenzuschlag von 1 Euro erhoben.

Eine aktuelle Chance könnte zum Beispiel Solana sein. Hier drei starke Argumente für die derzeit ebenfalls angesagte Cyberwährung:

Geschwindigkeit und Skalierbarkeit bei niedrigen Kosten

Ähnlich Ethereum, Polkadot oder Cardano ist Solana eine Smart-Contract-Platform, über die digitale Verträge abgeschlossen werden können. Mit 65.000 Transaktionen pro Sekunde gilt Solana als eine der schnellsten Blockchains der Welt. Zum Vergleich: Ethereum schafft etwa 15 bis 30 Transaktionen pro Sekunde, Bitcoin lediglich 7. Die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit macht Solana für verschiedene Echtzeit-Anwendungen interessant – zumal die Transaktionskosten mit im Schnitt weniger als 0,01 US-Dollar sehr günstig sind. Beispiele wären das Hosten von dezentralen Finanzdienstleistungsplattformen (DeFi), der Handel von NFTs und der Blockchain-Gaming-Sektor.

Nachhaltigkeit durch effiziente, energiesparende Architektur

Aufgrund des energieintensiven Proof-of-Work-Mechanismus (PoW) ist Bitcoin ein echter Energiefresser. Die enorme Rechenleistung, die für das Mining jährlich aufgebracht werden muss, entspricht mit über 100 Terrawattstunden dem jährlichen Stromverbrauch von Schweden. Solana ist dagegen deutlich energiesparender, denn hier wird eine Kombination aus Proof of Stake (PoS) und PoH (Proof of History) eingesetzt. Transaktionen können hierdurch effizient und ressourcenschonend verarbeitet werden. Statt dem Strombedarf eines ganzen Landes kommt man somit geschätzt auf rund 2.707 Joule pro Transaktion – dies entspricht etwa einer Google-Suchanfrage – bzw. im gesamten Netzwerk auf einen Jahresverbrauch, der „nur“ dem einer Kleinstadt entspricht.

Beeindruckende Kursperformance



Zur rasanten Kursentwicklung in den vergangenen Wochen dürfte auch der Memecoin Bonk, der ebenfalls auf der Solana-Blockchain basiert, beigetragen haben. Nach einer schwierigen Phase im Zuge der FTX-Pleite, konnte sich der Solana-Kurs stabilisieren und erreichte jüngst ein Allzeithoch bei rund 264 US-Dollar. Auch wenn Vorhersagen im volatilen Kryptomarkt schwierig sind: Marktbeobachter sehen noch deutliches Aufwärtspotenzial.





Nicht vergessen: Keine Chancen ohne Risiken!



Als Solana-typisches Risiko sollte beachtet werden, dass die Blockchain in der Vergangenheit immer mal wieder ausgefallen ist, was Zweifel an der Stabilität aufkommen ließ. Bezüglich Kursschwankungen hilft ein kurzer Rückblick: Die letzte Rekordmarke wurde im November 2021 gerissen, danach ging es allerdings ganz tief in den Keller. Der damalige Crash versinnbildlicht zugleich, dass Krypto-Investoren generell starke Nerven brauchen – auf schnelle Anstiege können deutliche Abwärtsbewegungen folgen. Ohnehin sollte man bedenken, dass der Handel mit Kryptowährungen mit erheblichen Risiken verbunden ist.

