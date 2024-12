Die Versorgung der Patienten wieder ins Zentrum rücken

AkibaBC schrieb 12.11.24, 19:13

"Texas Instruments ( TXN ) – Ein Compounder mit ordentlicher Rendite und rosiger Zukunft



Obwohl die Aktie in den letzten zehn Jahren rund 460 % Rendite einbrachte, gab es nach der Pandemie eine Schwächephase. In diesen Jahren litt das Unternehmen unter konjunkturellen Schwächen und erhöhten Kosten im Zusammenhang mit massiven Investitionen in die inländische Produktion.

Dies setzte das Unternehmen unter Druck, da es einen Großteil seines freien Cashflows opferte, um seine Präsenz zu erweitern. Historisch gesehen landete der Großteil seines Geldes in den Taschen der Investoren.

Laut eigenen Angaben hat das Unternehmen seine Dividende 21 Jahre in Folge erhöht, mit einer durchschnittlichen jährlichen Dividendenwachstumsrate von 24 %. Das ist wirklich umwerfend. Die aktuelle Rendite beträgt 2,5 %.



Darüber hinaus kaufte das Unternehmen in den vergangenen 20 Jahren fast die Hälfte seiner Aktien zurück, was den Wert seines Unternehmens pro Aktie enorm steigerte.



Der Grund, warum Texas Instruments in den letzten Jahren etwas schlecht abgeschnitten hat, ist, dass das Unternehmen nur sehr wenig im Bereich KI tätig ist. Seine Chips werden hauptsächlich in Industriesegmenten wie der Automobilproduktion eingesetzt. Obwohl der Umsatz in diesen Segmenten seit 2014 jährlich um 7 % gestiegen ist, befindet sich die weltweite Nachfrage seit 2021 im Abschwung, wie wir in der folgenden Übersicht sehen können. Bis August 2024 hatte die Nachfrage noch keinen nennenswerten Aufschwung begonnen.



Obwohl TXN immer noch ein sehr zyklisches Geschäft ist, hilft es, dass große langfristige Rückenwinde das langfristige Wachstum ankurbeln. Dazu gehören die industrielle Automatisierung, die Energieinfrastruktur, hochkomplexe Autos und verwandte Systeme, die viel mehr Chips benötigen.



Wenn man zur gestiegenen Nachfrage auch die wirtschaftliche Rückverlagerung hinzurechnet, hat das Unternehmen Milliarden für Investitionen ausgegeben, um seine Produktionskapazität für 300-mm-Wafer in den USA zu erhöhen.



Wie wir unten sehen können, stiegen die Investitionsausgaben dadurch auf rund 5 Milliarden Dollar pro Jahr."