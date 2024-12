Hier legen Milliardäre im kommenden Jahr ihr Geld an, laut UBS

Für das kommende Jahr gaben 43 Prozent der Milliardäre an, ihr Engagement in Immobilien und 42 Prozent in Aktien aus Industrieländern erhöhen zu wollen. Aber auch in "vermeintliche Zufluchtsorte vor den Stürmen der Märkte" wollen sie mehr investieren. 40 Prozent gaben an, ihr Engagement in Gold und Edelmetallen erhöhen zu wollen, 31 Prozent wollen ihre Bargeldbestände aufstocken.

Vermögende Privatpersonen bleiben auch stark an alternativen Anlagen interessiert. 38 Prozent der Befragten planen, ihre direkten Private-Equity-Beteiligungen zu erhöhen, während 28 Prozent dasselbe für Private-Equity-Fonds planen, jedoch 34 Prozent diese reduzieren möchten. Infrastruktur- und private Schuldeninvestitionen verzeichnen ebenfalls Interesse, mit 26 Prozent beziehungsweise 35 Prozent der Befragten, die eine Erhöhung planen.

Ein bemerkenswerter Anstieg zeigt sich im Bereich Kunst und Antiquitäten: 32 Prozent der Milliardäre wollen hier verstärkt investieren, ein deutlicher Anstieg gegenüber 11 Prozent im Vorjahr.

Nordamerika bleibt die bevorzugte Region für Investitionen. 80 Prozent der Befragten sehen dort die besten Chancen in den nächsten 12 Monaten, 68 Prozent auch in den nächsten fünf Jahren. Technologische Innovationen und Energiesicherheit machen die Region attraktiv, während nur 11 Prozent China als vielversprechend betrachten.

Das Vermögen der Milliardäre in den USA wuchs zwischen 2015 und 2024 um beeindruckende 137 Prozent, von 3,8 auf 6,1 Billionen US-Dollar, angeführt von Industrie- und Technologie-Milliardären. Weltweit legte das Vermögen der Tech-Milliardäre am schnellsten zu, von 788,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 auf 2,4 Billionen US-Dollar im Jahr 2024.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion