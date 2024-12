Apple: Morgan Stanley sieht "zyklischen Rückenwind für 2025"

Die Bank bestätigt ihre Übergewichtung und setzt ein Kursziel von 273 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 10 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Donnerstag entspricht. Die Apple-Aktie hat im Jahr 2024 circa um ein Drittel an Wert zugelegt und damit den S&P 500 übertroffen: