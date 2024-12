Bitcoin pendelt vor dem Wochenende um die Marke von 100.000 US-Dollar Der Bitcoin hat am Freitag wenig verändert um die Marke von 100.000 US-Dollar gependelt. Auf der Handelsplattform Bitstamp lag der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung am Nachmittag bei rund 100.000 Dollar. In der abgelaufenen Woche hat …