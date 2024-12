Macaronesian Stories, eine bewegende Kampagne zum Wiederaufbau eines vom Vulkan auf La Palma begrabenen Traums auf den Kanarischen Inseln

30 Jahre lang widmete Vicente all seine Zeit und seine Ersparnisse dem Bau eines Hauses auf einem geerbten Stück Land inmitten eines unglaublichen kanarischen Waldes und mit Blick auf das Meer. Er setzte alles daran, dieses kleine Paradies in ein Haus zu verwandeln, doch im September 2021 hatte die Erde andere Pläne.

Der Vulkan brach direkt hinter seinem Haus aus, und Vicente beobachtete, wie sich der Lavastrom näherte und das Haus unter einer Aschedecke begrub. Der Vulkan drohte, ihm den Traum seines Lebens zu nehmen, aber er weigerte sich, aufzugeben. Zusammen mit seiner Familie und der Hilfe einiger Freunde betrat er das Gebiet mitten in der Eruption und setzte sich nur mit einer Schaufel das Ziel, den Schornstein freizulegen, um das Haus nicht aus den Augen zu verlieren und es später wiederfinden zu können.

In diesem Jahr kämpfte Vincente immer noch mit der gewaltigen Aufgabe, die Berge dunkler Asche zu beseitigen, die der Vulkan ausgestoßen hatte, um seinen Traum wiederzuerlangen. Daraufhin beschloss er, ein Video aufzunehmen, um Hilfe zu suchen. Macaronesian Gin, der einzige kanarische Gin, der mit Wasser hergestellt wird, das durch vulkanische Stollen gefiltert wird, folgte seinem Ruf und startete diese Initiative, um für unsere Träume zu kämpfen und Vicente zu helfen, seine zu erfüllen.

Zusammen mit dem Kurzfilm "The dream that beat a volcano" (Der Traum, der einen Vulkan besiegte) will Macaronesian Stories heute Spenden sammeln, um Vicente beim Wiederaufbau seines Hauses auf zu helfen, einem Archipel, der durch die Millionen Jahre andauernde vulkanische Aktivität vonentstanden ist. Die Initiative wurde von Persönlichkeiten der Kanarischen Inseln unterstützt, um den Geist der Solidarität und die Widerstandsfähigkeit der Menschen in diesem vulkanischen Land zu zeigen. Mehrere von ihnen nahmen diese Woche an einem Treffen auf dem Grundstück von Vicente Leal teil, dem ersten Treffen in dem Haus seit dem Ausbruch, das in dem Kurzfilm zu sehen ist. Schauspieler, Musiker, Designer und Künstler erlebten eine einzigartige und aufregende Begegnung mit dem gemeinsamen Ziel, für alle unsere Träume zu kämpfen und gleichzeitig das Leben zu feiern.

Hier finden Sie ein B-Roll-Video für TV- oder Schnittzwecke sowie das A-Roll-Video mit englischen Untertiteln:





Weitere Informationen über die Crowdfunding-Kampagne finden Sie hier.

Website: macaronesianstories.com

Video: https://youtu.be/NyEv1PdAaYs?feature=shared

Video - https://www.youtube.com/watch?v=8R5shVXzW30

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2580930/MACARONESIAN_Stories_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2580931/MACARONESIAN_Stories_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2580927/5077382/MACARONESIAN_Stories_Logo.jpg

Pressekontakt:

Rosa Piqueras, +34 646 92 84 74

Beatriz Pavón, +34 675 82 54 31

comunicacion@mrgoldwind.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/macaronesian-stories-eine-bewegende-kampagne-zum-wiederaufbau-eines-vom-vulkan-auf-la-palma-begrabenen-traums-auf-den-kanarischen-inseln-302331393.html