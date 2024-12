Myant stellt auf der CES 2025 eine preisgekrönte Gesundheitsplattform vor, die fortschrittliche Materialien und KI nutzt

Toronto (ots/PRNewswire) - Myant Corp. kündigte an, dass es auf der CES 2025 die

Zukunft der Mensch-KI-Schnittstellen vorstellen und eine preisgekrönte

Technologie der nächsten Generation präsentieren wird, die Menschen mit dem

Risiko chronischer Erkrankungen ein gesünderes, erfüllteres und längeres Leben

ermöglicht. Die Besucher haben die Möglichkeit, die Aktive Elektroosmotische

Membran-Jacke von Skiin und die Intelligente Kleidung zur Herzüberwachung von

Skiin zu testen, die bei den CES 2025 Innovation Awards als "Best of Innovation"

bzw. "Honoree" ausgezeichnet wurden.



Als Nachfolger des mit dem CES Innovation Award 2020 ausgezeichneten Vernetzten

Systems für Gesundheit und Wellness von Skiin wird auch die neue Plattform Myant

Care vorgestellt.









Auf der CES lädt Myant die Teilnehmer ein, sich eine Welt vorzustellen, in der

die Gesundheitsversorgung weniger einschneidend, menschlicher und auf das

Individuum ausgerichtet ist und das Leben grundlegend verändert. Dazu wird Myant

Care vorgestellt, eine umfassende Plattform, die die Lebensqualität verbessern

soll, indem sie eine kontinuierliche Beziehung zwischen den Nutzern, ihren

Familien und den Gesundheitsdienstleistern ermöglicht.



Das Herzstück der Plattform ist Skiin Generation 2, das weltweit erste passive,

menschenzentrierte, komfortable und kontinuierliche medizinische

Fernüberwachungsgerät. Es umfasst EKG, Blutdruck ohne Manschette, Atemmuster und

-volumen, Körperkerntemperatur, Sauerstoffsättigung (SpO2), Aktigraphie und

Körperhaltung, Schlafmetriken einschließlich Schlafapnoe-Diagnose, die

beispiellose Einblicke in die Verwaltung von Bluthochdruck, lebensbedrohlichen

Arrhythmien, Herzinsuffizienz, Schlafapnoe, COPD und anderen Erkrankungen

bietet.



Skin Generation 2 bietet Ärzten leistungsstarke neue Tools, darunter

Live-Telemetrie während Telekonsultationen und Symptomwiedergabe. Mit

kontinuierlichen multimodalen Daten, auch von zahlreichen Point-of-Care-Geräten

und -Diensten von Drittanbietern, erhalten Ärzte ein ganzheitliches Verständnis

des Gesundheitszustands des Nutzers, das die Früherkennung, präzisere Diagnosen

und eine personalisierte Pflege unterstützt.



Ein lebenslanger Gesundheitspartner



Auf der CES wird Myant eine Reihe von Innovationen in den Bereichen

fortschrittliche Materialien, Biosensoren, Textilcomputer, künstliche

Intelligenz und Prothetik vorstellen, die neue Ansätze für die kardiovaskuläre

Versorgung, die reproduktive Gesundheit, die Sicherheit von Kindern und darüber

hinaus ermöglichen. Von Technologien zur Energiegewinnung über biobasierte Seite 2 ► Seite 1 von 2



