TeamViewer - Aktie im Rampenlicht - 13.12.2024

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von TeamViewer mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -10,94 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -8,99 % musste die TeamViewer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,64 % geändert.

Der Dax hat am Freitag an seinen Rekordlauf vom Wochenstart wieder angeknüpft und ist erstmals über 20.500 Punkte geklettert. Doch dann verließ die Anleger der Mut. Die frühen Gewinne bröckelten wieder ab. In negatives Terrain ging es jedoch nicht. …

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 16,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Präsentation des Softwareunternehmens habe die gute Produktstrategie und günstige Trends bestätigt, schrieb Analyst Andreas …

Der Dax hat am Freitag frische Höhenluft geschnuppert. Er setzte seine zuletzt unterbrochene Rally fort und toppte den Rekord vom Montag. Die Anleger seien inzwischen zwar vorsichtiger, was sich an der hohen Zahl von Absicherungsgeschäften zeige, …