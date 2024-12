BVB reagiert auf erneute Zweifel an Moukokos Alter

Er ist zwölf. Das ist einfach Fakt. Daran gibt es keinen Zweifel“, sagte der BVB-NachwuchskoordinatornLars Ricken

Kann man nicht ausschließen. Dem VfB Stuttgart war es damals im Fall Silas am Ende egal ( bzw. man wollte keinen kostspieligen Wertverlust durch Entlassung), der Spieler konnte dort weiterspielen und der DFB verhängte nur eine lächerliche Mini-"Strafe" von drei Monaten Sperre für Betrug mit falschem Namen und falschem Alter. ( => https://www.vfb.de/de/vfb/aktuell/neues/profis/2021/silas-katompa-mvumpa-dfb-urteil/ ). So hält man die Tür weiter offen für diese Betrugsmasche. Aber Profifußball ist moralfreies Geschäft und da geht es nur um das Geld. Alles andere ist Emo-Fassade für das Marketing. Schau dir die Liga doch an und wer da inzwischen spielt und woher die kommen. Da wird viel junger Nachschub benötigt, der möglichst auch noch gut für Transfers an zahlungskräftigere Vereine ist. Je jünger desto besser. Geburtsurkunden?Ach, die werden schon stimmen. Da hat doch keiner die Absicht den Sumpf trocken zu legen. Schau dir doch den Lars Ricken an. Der hatte 2017 als BVB Nachwuchskoordinator natürlich "keine Zweifel" am Alter von Moukoko. Härter nachprüfen wollte man es aber auch nicht. Und es gab auch im Hintergrund Stimmen beim BVB die schon damals deutliche Zweifel hatten, z.B. Ingo Preuß . Aber da ist es wohl nicht geschäftsförderlich zu viel nachzuprüfen. Ein Wunderkind was statt 16 Jahre dann 12 Jahre alt ist, strahlt natürlich mehr künftigen Wert aus, weil man so locker durch die Jugendklassen fliegt mit einem deutlich stärkeren Körper als die anderen Spieler. Probleme bekommt man aber dann ab ca. 18-19 Jahren, wo man dann eben mit Spielern konkurrieren muß die selber auch schon erwachsene Körper haben. Entsprechend ging dann auch die Entwicklung von Moukoko im Profibereich nur noch stockend weiter bis zum Verschiebebahnhof nach Nizza.