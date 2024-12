00 Uhr, live aus Berlin (FOTO)

München (ots) - Moderation: Louis Klamroth



Das Thema: Politik in der Vertrauenskrise - wer hat jetzt den Plan für

Deutschland?



Die Gäste:



Saskia Esken (SPD, Parteivorsitzende)





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Ford Motor Aktie zur Diskussion zur Diskussion

Reiner Haseloff (CDU, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt)Christian Dürr (FDP, Fraktionsvorsitzender im Bundestag)Svenja Bolldorf (Angestellte bei Ford in KölnGregor Gysi (Die Linke, Bundestagsabgeordneter)Melanie Amann (stellvertretende Chefredakteurin "Der Spiegel")Das kommt sehr selten vor: Ein Kanzler möchte, dass ihm der Bundestag dasMisstrauen ausspricht. So kann in gut zwei Monaten neu gewählt werden. DerWahlkampf hat längst begonnen. Aktuelle Umfragen sehen die Union mit FriedrichMerz weit vorn, die SPD und Olaf Scholz abgeschlagen. Was haben die Parteien mitDeutschland vor? Kann in den kommenden Monaten verlorenes Vertrauenzurückgewonnen werden?Am Mittwoch finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD Mediathek die von LouisKlamroth kommentierten und durch redaktionelle Inhalte ergänzten Highlights derSendung.So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mailhartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.dePressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/5930369OTS: ARD Das Erste