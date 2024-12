wO User zu TUI Zahlen: "Langsam muss aufgeräumt werden in diesem VW 2.0 Laden!!"

Nach längerer Abwesenhet hat es in dieser Woche die TUI AG mal wieder an die Spitze der beliebtesten Diskussionen im wallstreetONLINE Forum geschafft. Das Touristikunternehmen aus Hannover hatte am Mittwoch, dem 11.12. einen erheblichen Gewinnzuwachs gemeldet (wallstreetONLINE berichtete) und konnte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2024 um 12% steigern.

Allerdings drehte die Aktie gemäß dem Motto „Sell on good news“ unmittelbar nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen stark ins Minus, konnte sich aber Ende der Woche auf das Niveau vor der Nachricht erholen. Die wO Community macht die Aktivitäten von Leerverkäufern für den Kurseinbracuh verantwortlich und steht dem aktuellen TUI Management überwiegen skeptisch gegenüber. Hier einige Stimmen zur aktuellen Lage bei TUI aus der TUI-Diskussion:

Magictrader: "Gute Zahlen, aber eigentlich in der Form auch so erwartet worden könnte man sagen und nicht umsonst stieg der Kurs in den letzten Wochen bereits deutlich."

Kampfkater1969: "Mr. Market sollte es nun angemessen einpreisen..... WACHSTUM..... operativ......... Rückführung der Schulden, signifikant."

Mbpoll: "Mal sehen wie tief die heute die TUI schicken werden. ist mir aber eigentlich Latte. Ich behalte meine Stücke. Es muss mittelfristig/langfristig wieder deutlich nach oben gehen.

Der Markt (vor allem meine angelsächsischen Freunde HF/Shortseller) wird sich den Zahlen nicht verschliessen können!!!"

Aufschwungost: "Die TUI Aktie müsste sowas von locker die 10 hinter sich gelassen haben...unglaublich was da gedrückt wird. Selbst 15 wäre kein Thema...so gammeln wir bei 8,50 rum.

Einen Blick auf den 3 und 5 Jahreschart zeigt wie der Kurs kaputt geshortet wurde..."

Dlg: "Noch einige Gedanken zu den Zahlen:

Cash Flow sieht meiner Einschätzung nach gut aus und die Net Debt Reduzierung um 0,5 Mrd. auf 1,6 Mrd gefällt mir auch sehr gut. Net Leverage ist jetzt bei unter 1, hier sollte also keiner mehr von „hoher Verschuldung“ schreiben.

Wir hatten die Diskussion neulich hier im Forum: trotz dieser 0,5 Mrd. Reduzierung, trotz des gefallenen Zinsniveaus und trotz des niedrigeren Kupons der neuen Wandelanleihe geht TUI im laufenden Jahr von 290-310m „cash interest“ aus, nach 296m im gerade berichteten Jahr. Ich hatte zwar geschrieben, dass man nicht allzuviel erwarten sollte, aber null Fortschritt hätte ich auch nicht erwartet.

Die Dividendenaussage bleibt unverändert und Strategie soll bis September geklärt sein; daraus kann ich nicht herauslesen, ob bereits im Feb 2026 wieder gezahlt werden soll.

Hatte vorhin in die „Constant Currency“ Spalte geschaut; wenn ich mir des underlying EBIT von 1,296m anschaue, dann lagen die Analysten – wie im Vorjahr – wirklich super mit ihrem 1,298m Konsensus. Und auch TUI hat das mE gut gemacht mit deren Guidances die letzten beiden Jahre. Ob man mit den Zahlen im August vllt schon von „>25%“ auf „>30%“ hätte gehen können, kann man leidlich diskutieren.

Die Guidance für 2025 ist für mich etwas schwer einzuschätzen: TUI erwartet in der Mitte 7,5% Umsatzwachstum und 8,5% EBIT Wachstum (zum Vergleich: +12% Umsatz / +33% EBIT im gerade abgelaufenen Jahr). Da ist null Hebel drin, was mich verwundert und sicherlich später noch vom Reaktor aufgegriffen wird. Vllt sagt TUI etwas im Call dazu, Boeing Effekte, etc. Aber diese Guidance ist mE ein wenig erklärungsbedürftig.

Beim EBIT Wachstum schreibt man von „driven by Summer 25“; soll man da herauslesen, dass die ersten drei Quartale eher auf dem Niveau des Vorjahres liegen werden?

Net investments sind gestiegen und sollen im laufenden Jahr weitersteigen; das ist ggfs das „reinvestment risk“ von dem Jefferies sprach. Für 2024/25 erwartet TUI nur ein „slight improvement“ beim Net Debt trotz 2,3 Mrd. EBITDA Erwartung. Aber gut, das hat TUI auch für 2023/24 geschrieben und overdelivered.

S. 49 der PPTX zeigt noch mal schön, warum die Wandelanliehe sinnvoll war, weil man sonst ein viel zu hohes Refinanzierungsrisiko in 2026 gehabt hätte. Interessant, dass TUI bei den Net Debt Zahlen und nicht genutzten RCFs den KfW RCF noch nicht zurückgegeben hat."

Reaktor07: "WAS für ein Artmutszeugnis!

"Die Nachfrage blieb das ganze Jahr über in einem wettbewerbsintensiven Umfeld robust und führte zu gestiegenen Gästezahlen bei höheren Preisen. Dies hat dazu beigetragen, die höheren Inputkosten in den Regionen nahezu auszugleichen. Darüber hinaus führte die Rückkehr zu einer normalen Hedging-Politik sowie die weitere Transformation des Geschäfts, wie erwartet, zu positiven Ergebniseffekten. Infolgedessen verbesserte sich das bereinigte EBIT deutlich um +66 Mio. € auf 304 Mio. €."

Das bedeutet wohl, dass die Kosten ausser Kontrolle sind ... und dass die NICHTS tun wollen um die Kosten zu reduzieren !!! Es ist eine dauernde Flucht nach vorn eines nicht tätigen Vorstand !!!

Langsam muss aufgeräumt werden in diesem VW 2.0 Laden !!!"

darauf Muhlan: "Aber Hauptsache die Fluppen im Aufsichtsrat haben die Verträge der beiden Flitzpiepen vorzeitig verlängert. Heute wäre ja eigentlich der ideale Tag für Ebel und Kiep um Aktien zu kaufen, werden sie aber wahrscheinlich nicht tun, da sie ja wissen, was da für Wertvernichter an der Spitze der TUI hocken. Markets & Airlines weiterhin absolut beschissene Marge, aber Ebel und Kiep juckt das nicht, die stocken munter weiter Kontingente im Pauschalreisebereich auf. Hauptsache Umsatz ballern, damit man sich als der dicke Macker des weltgrößten Touristikkonzerns aufmandeln kann."

NETFOX: "Kurz- bis mittelfristig wird TUI für Leerverkäufer unattraktiv werden, weil sich TUI weiter zu einem "normal langweiligen" Unternehmen mit für Leerverkäufer uninteressanten Kennzahlen entwickeln wird. TUI wird auch 2025 und in den Folgejahren wachsen, die Ergebnisse werden sich verbessern und der Kurs wird in die Bewertung reinwachsen, die TUI vor Corona hatte."

Elnorte: "…das Schlimmste sind nicht die ganzen Besserwisser, das Schlimmste ist das ganze LV-Pack, das trotz guter TUI-Zahlen immer wieder bei jeden Q-Zahlen den Kurs in den Keller reitet. Ich würde gerne mal wissen, wieviel Kapital der Kleinanleger in Deutschland schon vernichtet wurde auf diese Weise.

Wir sind doch Idioten und eine Spielwiese für die Leimis und Amis......hedging in good old Germany....unsere Wirtschaft liegt am Boden und die Jungs holen ihre Spielgeräte raus.

Wozu haben wir soviel Know-how in Politik und Wirtschaft, wenn wir uns nicht wie Südkorea dagegen wehren?

Herr Scholz, Sie und Ihre Truppe wollen im Februar wiedergewählt werden? Wie war das mit Cum-Ex und Wirecard? Wo ich das Kreuz bei der SPD machen muß? Das habe ich vergessen, ich kann mich nicht erinnern....."

darauf Freibauer: "Nein nicht das der Kurs in der Vorwoche von 7,4 auf 8,6€ gestiegen ist --nein....

Insgesamt wird der Kunde abgezockt - weil die niedrigeren Ölpreise nicht weitergegeben werden und die Leute klaglos bezahlen - weil sie noch genug Kohle aufm Konto haben..."

Bayerjuwel70: "TUI hat ( für seine Verhältnisse) zufriedenstellende Zahlen geliefert. Mehr nicht! Wird kein Großinvestor einsteigen! Gratulation an alle die meiner Empfehlung nachgekommen sind bei 8,50 /8,70 zu verkaufen! Ich erwarte eine kräftige Gesamtmarktkorrektur! Mein TUI Kursziel bleibt bei 5 €!

Subvers: Der Verschuldungsgrad wurde deutlich gesenkt, was sehr positiv ist.

Ansonsten muss man feststellen, dass TUI in Q4 auf YoY nicht besser abgeschnitten hat als letztes Jahr. Das sehe ich klar als Enttäuschung, insbesondere im Licht der FTI-Pleite. Die Kursreaktion erscheint deshalb nicht überraschend."

Songbird: "Okay, die Zahlen waren wie erwartet. Aber eben auch nicht mehr. Die LV wird TUI nicht los, solange Shareholder Value keine Rolle spielt. Bislang kümmert man sich nur um Umsatz, Ist ja auch nicht ganz verkehrt. TUI muss wieder dividendenfähig werden, dann verschwinden auch die Leerverkäufer."

darauf Muhlan: "Umsatz um des Umsatz willens hat TUI schon in der Vergangenheit mehrmals in den Abgrund gerissen. Aber Ebel und Kiep juckt das nicht, daher sind sie für die TUI aktuell die falschen Vorstände, die TUI braucht einen Vorstand, der mal wirklich strategisch die Weichen stellt: entweder massive Margenverbesserung im Segment Markets & Airlines durch Verschlankung der Prozesse oder aber Aufspaltung des Konzerns und Verkauf/ IPO der einzelnen Sparten."

darauf Reaktor07: "Bei Markets & Airlines haben sie die Kontrolle über die Kosten total verloren...

Die retten sich nur noch in "Wachstum" teuer erkauft ... und wenn man mal der Wind von vorne kommt ... bricht die Konstruktion zusammen ... wie VW es gerade tut!"

Coolrunning: "Für mich sind die Zahlen absolut solide bis gut und der Weg ist das Ziel. TUI wird weiter Schulden reduzieren und ist auf einem guten Weg, wieder ein attraktiver Dividendenzahler zu werden. Natürlich nur, wenn die vielen dummen Menschen auf diesem Planeten sich nicht weiter umbringen. Machtstreben, Gier usw. .... sind für mich die einzigen Faktoren, die eine TUI aufhalten können ( o.k. schlechtes Management auch). Denn die Menschen wollen und brauchen Urlaub...."

Todi1: "Mein Gedanke über TUI: Viele wissen hier ich war immer optimistich über TUI und bleibe weiterhin optimistisch. Aber: Ich wartete mein Ziel seit Mitte September (habe auch damals Chart aufgelegt) bis 8,6x und dort habe ich meine Aktien verkauft weil ich sah am Chart eine Umkehr (darüber habe ich auch hier 1-2 Chart aufgelegt). Meine Vorstellung war ich steige niedriger zurück aber heute habe ich Geschaftsbericht gelesen und die Erwartungen sind OK usw. aber die Margen wuden niedriger. OK nur ein wenig aber das ist bei mir Zeichen (Vorsicht!). Noch dazu der Ausblick wurde auch nicht erhöht. Das Geschaftsbericht ist wie Kostolany sagte: "fait complete". ich denke nachstes über Ergebnisse. Gewinnerwartung für 2025 bleibt 1,2-1,25 (Das ist +20-25% nicht wenig. Ob es schafft?). KGV bleibt 7-8 das bedeutet bei Neubewertung (was passierte im Grossteil in der letzten Woche) gibt ein Zielpreis 8,40-10 euro. So Analysten mit Durchschnitt 9,7 sehen gut.

Nehmen wir die optimistische Bewertung 10 euro an. Von 8,60 (wo ich verkaufte) bis 10 ist +16% Rendite. Alle wissen die geopolitische und andere Risiken bei TUI (Katastrophen, Pandemie, Krieg uswv.) Diese Risiken nahm ich bei meinem EK unter 5,8 (KGV 6) über. Aber bei einem KGV 8 noch dazu Basiswert ist nicht mehr niedrig und für max 16% Rendite nicht mehr. Darum habe ich unter 8 meine Aktien nicht zurückgekauft.

Natürlich wenn der Kurs einmal kommt zB. unter 7 dann werde ich mir überlegen. Aber ich denke +16% Rendite kann ich mit weniger Risiken an der Börse erreichen. Noch einmal: ich bin über TUI optimistisch aber Risk-Reward Verhaltnis ist für mich nicht mehr optimal."

Reaktor07: "Der Ursprung des Mahleurs ist der Aufsichtsrat und sein Vorsitzender. Kollege Zetsche und der Kollege Jacobi spielen sehr gefährlich ... in den USA hätten beide viel zu verlieren.

Der Umgang mit Compliance Rules und mit den Interessen der Aktionären ist wirklich ein Fall für die Justiz..."

Thg: "Ich persönlich finde TUI Aktien sehr billig 🤪🤪 Das sieht auch Bernecker so. TUI hat den Umsatz und den Gewinn gesteigert: Ist das eine Chance für Anleger?

TUI wird als Ferienaktie wahrgenommen. Mit rund 23 Milliarden Euro Umsatz, aber nur 4,3 Milliarden Euro Marktwert ist Tui zweifellos preiswert. Schwieriger ist die Beurteilung der Ertragslage mit stärkeren Schwankungen von Jahr zu Jahr und mithin der permanenten Unsicherheit, wie die Destinationen durch politische oder andere Ereignisse gestört werden können.

Ein KGV von sechs enthält also eine Unsicherheitsprämie. Mit etwas mehr Frieden im kommenden Jahr eröffnet sich zumindest eine positive Sicht. Eigentlich ein Kauf!"

Huppelduppel: "Für uns ist doch entscheidend die Gesamtsumme der geshorteten Aktien. Die liegt weiterhin bei 3,9% und hat sich nur marginal verringert. Die einzige relevante Frage ist, was passiert, wenn diese knapp 20 Mio. Aktien gecovert werden. Wenn dies in einem steigenden Markt passiert, wirkt das kursverstärkend. Wenn es in einem fallenden Markt passiert, wirkt das kursstabilisierend. Der MDAX ist sein Montag morgen von 27300 auf unter 27000 gefallen und die TUI steht bei 8,60. Da wo sie am Montag auch stand. Also, genauso wie man es erwarten konnte.

Die einzige für uns relevante Frage ist, wann das Covern anfängt. Irgendwann wird gecovert werden. Steigt der Markt dann gleichzeitig, werden wir davon partizipieren. Fällt der Markt, sollte es zumindest stabilisieren wirken.

So ist die Spekulation. Das ist recht simple. Da ist nichts magisches dran. Da muss man nix interpretieren oder sich ausdenken. Reine Markttheorie. Wer daran nicht glaubt, meinen Segen habt Ihr. Ist ja keine Pflicht hier.

Mich wundert es nur, dass soetwas recht Einfaches so zerredet wird. Wartet doch einfach mal ab. Das Covern hat ja noch nicht einmal begonnen."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community