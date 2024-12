Globale Aktienmärkte im Minus: MDAX stürzt um fast 1% ab!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 20.394,52 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,08%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, fällt um 0,97% auf 26.525,25 Punkte und zeigt damit die stärkste Abwärtsbewegung unter den deutschen Indizes. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, verliert 0,71% und notiert bei 14.081,01 Punkten. Auch der TecDAX, der die Technologiewerte widerspiegelt, gibt um 0,65% nach und steht bei 3.522,20 Punkten. Auf internationaler Ebene zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Dow Jones Industrial Average, einer der bedeutendsten US-amerikanischen Indizes, verzeichnet ein geringes Minus von 0,06% und steht bei 43.890,62 Punkten. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, fällt um 0,13% auf 6.046,41 Punkte. Insgesamt zeigt sich heute ein überwiegend negatives Bild an den Aktienmärkten, wobei der MDAX mit einem Rückgang von 0,97% die stärksten Verluste hinnehmen muss.Die internationalen Märkte, vertreten durch den Dow Jones und den S&P 500, verzeichnen hingegen nur leichte Rückgänge. Anleger beobachten die Entwicklungen weiterhin aufmerksam, um auf mögliche Marktveränderungen reagieren zu können.Die DAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von Münchener Rück mit einem Plus von 5.28%. Airbus folgt mit einem Zuwachs von 2.34%, während Hannover Rueck mit 1.51% ebenfalls positiv abschneidet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. Bayer fällt um 2.16%, Vonovia um 2.29% und RWE sogar um 2.37%.Im MDAX sticht HelloFresh mit einem Anstieg von 1.65% hervor, gefolgt von RTL Group mit 1.30% und Stroeer mit 1.16%.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen gravierende Rückgänge, angeführt von TeamViewer mit einem Minus von 9.43%. Redcare Pharmacy und Carl Zeiss Meditec folgen mit Verlusten von 6.00% und 3.36%.Im SDAX sind Medios mit 2.77%, METRO mit 2.62% und Amadeus FiRe mit 2.21% die stärksten Werte.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ, mit TAKKT, das um 6.48% fällt, gefolgt von Evotec mit 4.71% und CECONOMY mit 4.03%.Im TecDAX sind Nordex mit 0.78%, Elmos Semiconductor mit 0.59% und Jenoptik mit 0.55% die besten Performer.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ähnliche Trends wie im MDAX, mit TeamViewer, das um 9.43% fällt, und Evotec mit 4.71%. Carl Zeiss Meditec hat ebenfalls einen Rückgang von 3.36% zu verzeichnen.Im Dow Jones sind Travelers Companies mit 1.52%, Unitedhealth Group mit 1.35% und Boeing mit 1.06% die Topwerte.Die Flopwerte im Dow Jones sind Amgen mit -0.64%, Walt Disney mit -0.85% und NVIDIA mit -0.89%.Der S&P 500 wird von Broadcom angeführt, das einen beeindruckenden Anstieg von 16.80% verzeichnet. Arista Networks Inc Registered Shs und Progressive folgen mit 4.51% und 4.11%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Verluste, angeführt von Generac Holdings mit -3.28%, Hasbro mit -3.11% und Airbnb Registered (A) mit -2.95%.