JEFFERIES stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Der Rückversicherer habe die notwendigen Schritte zur Verbesserung des operativen Geschäfts gemacht, kommentierte Analyst Philip Kett am Freitag das angehobene Gewinnziel für 2025./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2024 / 10:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2024 / 10:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,06 % und einem Kurs von 142,8EUR auf Lang & Schwarz (13. Dezember 2024, 17:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 99

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m