MedTalks Nachrichten

MUMBAI, Indien, 13. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- MedTalks News stellt The Esthetic Clinics als ein führendes Reiseziel in Indiens florierender medizinischer Tourismusbranche für kosmetische Chirurgie vor. Mehr als 15 % der Patienten kommen aus dem Ausland, was die Klinikkette zu einer zuverlässigen Wahl für fortschrittliche kosmetische Eingriffe zu wettbewerbsfähigen Preisen macht.

Unter der Leitung von Dr. Debraj Shome, einem international anerkannten Experten für plastische Gesichtschirurgie, und Dr. Rinky Kapoor, einem renommierten kosmetischen Dermatologen, bietet The Esthetic Clinics eine breite Palette fortschrittlicher Verfahren der kosmetischen und plastischen Chirurgie. Dazu gehören Blepharoplastik und Augenlidoperationen, Haartransplantationen und Wiederherstellungschirurgie, plastische Gesichtschirurgie bei Krebs und Narben, kosmetische Nasenkorrekturen, Laserbehandlungen, nicht-chirurgische Facelifts, Hautlaserbehandlungen, Behandlungen zur Gewichtsabnahme, Operationen zur Körper- und Brustkonturierung sowie Injektionsmittel wie Botox, Filler, Hautaufhellungsbehandlungen und Ulthera. Jede Behandlung wird sorgfältig geplant und durchgeführt, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Dr. Debraj Shome ist der einzige amerikanische zertifizierte kosmetische Gesichtschirurg in Indien und fungiert als Governor At Large der indischen Sektion des American College of Surgeons.

Eine der jüngsten Erfolgsgeschichten von The Esthetic Clinics ist Ashley Baker, eine Transgender-Frau aus den USA, die sich einer Feminisierungsoperation im Gesicht unterzog (FFS). FFS ist für Transgender-Frauen und nicht-binäre Personen von entscheidender Bedeutung, da es die männlichen Gesichtszüge in ein weiblicheres Aussehen verwandelt. Für Ashley, die in den USA mit unerschwinglichen Kosten für eine Operation konfrontiert war, ermöglichten die Esthetic Clinics eine umfassende Umgestaltung mit einem tiefen Facelift, einer Bauchstraffung, einer Fettabsaugung und einer Wiederherstellung des Haaransatzes.

Ashley Baker berichtet über ihre Erfahrungen: "Die Betreuung und das Fachwissen, das ich in den Esthetic Clinics erhalten habe, waren unvergleichlich. Die Umwandlung hat mein Leben verändert und mir ermöglicht, mein körperliches Aussehen mit meiner Geschlechtsidentität in Einklang zu bringen, was mein Selbstvertrauen gestärkt hat. Die Kosten betrugen auch nur einen Bruchteil dessen, was ich zu Hause gezahlt hätte, so dass ich diese hochwertige Versorgung in Anspruch nehmen konnte.

The Esthetic Clinics hat seinen Hauptsitz in Mumbai und betreibt zehn Zentren in großen Städten, darunter Neu-Delhi, Bengaluru und Kolkata. Ausgestattet mit hochmodernen Einrichtungen und qualifizierten Fachkräften bieten diese Zentren eine präzise und hervorragende Versorgung. Die Mischung aus fortschrittlichen Techniken und erschwinglichen Preisen hat Indiens Status als führendes Ziel für Medizintourismus gefestigt, wobei The Esthetic Clinics dieses Wachstum anführt.

Über MedTalks: MedTalks (www.medtalks.in) ist eine Plattform für das Gesundheitswesen und die Patientenaufklärung, die Ressourcen für mehr als 100 medizinische Fachgebiete bietet.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=h0WJ1K751pQ

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-esthetic-clinics-zieht-inmitten-des-booms-des-medizintourismus-im-bereich-der-kosmetischen-chirurgie-15--globale-patienten-nach-indien-medtalks-nachrichten-302331555.html