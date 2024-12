eine neue therapeutische Strategie für fortgeschrittenen Brustkrebs

ADELA, eine internationale Phase-III-Studie, die in mehreren Ländern durchgeführt wird, kombiniert Elacestrant mit Everolimus zur Behandlung von fortgeschrittenem ER+/HER2- Brustkrebs mit ESR1 -Mutationen und zielt darauf ab, das Fortschreiten der Krankheit zu verzögern.

ESR1 Die Studie wurde von der Menarini Group und MEDSIR auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium 2024 (SABCS 2024), einer der weltweit renommiertesten Veranstaltungen in der Onkologie, vorgestellt.

Die Teilnahme von MEDSIR am SABCS 2024 festigt seine Position als weltweit führendes Unternehmen in der Onkologieforschung und unterstreicht sein Engagement für Innovation und die Entwicklung personalisierter und wirksamerer Therapien.

FLORENZ, Italien, und BARCELONA, Spanien, 13. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Menarini-Gruppe („Menarini"), ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics, Inc. („Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, die sich darauf konzentriert, Krebspatienten neuartige onkologische Behandlungen anzubieten, sowie MEDSIR, ein weltweit führendes unabhängiges klinisches Forschungsunternehmen im Bereich Onkologie und Teil von Oncoclínicas & Co, der größten spezialisierten Gruppe für onkologische Behandlungen in Lateinamerika, präsentierten Forschungsergebnisse zur bahnbrechenden klinischen Studie ADELA. Diese wichtige Forschungsarbeit befasst sich mit der Therapieresistenz bei fortgeschrittenem ER+/HER2- Brustkrebs. Die auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium 2024 (SABCS) vorgestellte Studie ist ein wichtiger Meilenstein auf der Suche nach wirksameren und individuelleren Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit fortschreitender Erkrankung.

Die Standard-Erstlinienbehandlung für fortgeschrittenen ER+/HER2-Brustkrebs kombiniert eine endokrine Therapie mit CDK4/6-Inhibitoren. ESR1-Mutationen entwickeln sich als Folge einer früheren Exposition gegenüber einer endokrinen Therapie während der Behandlung von Metastasen, und bis zu 50 % der ER+, HER2-fortgeschrittenen oder metastasierten Brustkrebse entwickeln diese Mutationen. ESR1-Mutationen führen dazu, dass die Tumore gegen die endokrine Therapie resistent werden, was wiederum das Fortschreiten des Krebses verursacht. Daher ist es wichtig, auf ESR1 zu testen, wenn die mBC fortschreitet. Eine längere Exposition gegenüber einer endokrinen Therapie während der Erstlinienbehandlung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor einer Patientin eine ESR1-Mutation entwickelt. Mit dem Ziel, diesen ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken, untersucht die klinische Phase-III-Studie ADELA eine neue therapeutische Option, bei der Elacestrant, ein oraler selektiver Östrogenrezeptorabbauer der nächsten Generation, mit Everolimus, einem mTORC1-Inhibitor, kombiniert wird.