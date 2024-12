Nasdaq-Schwung ebbt ab - Broadcom über eine Billion Dollar wert

dann greifen wir mal wieder an und starten in eine neue Börsenwoche. Will erstmal kurz auf paar interessante Postings eingehen.mag schon sein dass die vielen Social-Media-Kanäle viele der jungen Leute "abgeworben" haben. Gibt ja jede Menge Blogger auf Youtube, Instagram und Finanzblogs welche das Thema Aktien behandeln. Als älteres Semester konnte ich mich da nie mehr so richtig anfreunden bzw. wohlfühlen. Was ich an Boards bzw. Threads wie hier einfach mehr mag - die Diskussion wird nicht von einem einzelnen bestimmt und moderiert - sondern man trifft eine Vielzahl an Strategien und Vorgehensweisen und kann sich das Beste daraus raussuchen. Beispiel - wenn Divantis einen Artikel zu 3M schreibt, dann wird halt einfach paar Tage nur über 3M geschrieben. Da ist es hier dann doch etwas unterschiedlich. Wie auch immer, bin viel zu bequem um noch anderweitig einen Neustart zu wagen - also bleib ich einfach hier.Und was die LUROs betrifft: magst recht haben, aber die findet man eher im Bereich Growth - bei "unseren" trägen Dividendenwerten schaut es schon anders aus. Es ist wohlgemerkt kein Jammern und Lamentieren wenn ich das nochmals anspreche, sondern eher ein Versuch, paar Werte in Erinnerung zu bringen welche mangels guter Kursentwicklung in letzter Zeit etwas untergangen sind. Und da gibt es genügend neben Intel: 3M, Nike, Disney, AT&T, GSK, BAT, Hormel, Dt. Post, Bayer, Nestle, Novartis, Pfizer, JNJ, Mayr-Melnhof, Medtronic, Sartorius, Vodafone usw. Könnte die Liste von Unternehmen, welche die letzten Jahre so gut wie nicht von der Hausse profitiert haben, noch lange fortsetzen.Gilt natürlich auch für die deutschen Nebenwerte, welche vor 10-15 Jahren regelmässig in den must-have-Listen von Börse Online, Aktionär usw. aufgetaucht sind: Baywa, Fielman, Villeroy, Boss, Bijou Brigitte, usw. Sind auch alle ganz weit von ihren Höchstständen entfernt und bei all den Genannten kann man sich ja mal die Frage stellen, ob die nicht mal wiederentdeckt werden?? Klar hatte man mit Nvidia, Broadcom, Tesla und ähnlichen die letzten Jahre den einfacheren Weg, aber mir fällt es nach wie vor schwer meine Altersvorsorge vorrangig mit solchen teuren Werten zu gestalten.Und wenn ich meine obige Liste durchgehe dann bin ich auch schon - bei dem wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeinten Posting von Onlythebest. So wie ich Provinzler kenne wird der wahrscheinlich gar nicht auf die kleine Provokation eingehen - aber ich hab ja selber paar der ernannten "Pleitekandidaten". Darum - klar man man nicht wissen was wohl in 20 Jahren sein wird. Gibt in allen Bereichen Veränderungen und wer nicht mithält, verschwindet vom Fenster. Aber genau das ist doch der Hintergrund und Zweck für solche Diskussionen wie hier - damit man sich evtl. rechtzeitig genug Gedanken über seine Investments macht und auch reagiert. Also das "check" beim Buy&Hold&Check. Hatte zwar vor 12 Jahren auch die Vorstellung, alles ewig zu halten, aber mittlerweile bin sowohl ich, als auch alle anderen, doch etwas flexibler geworden. Immerhin - ich hoffe in 20 Jahren hier noch rumturnen zu können, dann werden wir das Posting wieder hochholen und schauen, wieviel Dividende die Nova Scotia dann wohl zahlt.kann verstehen dass Du mit Flex die Geduld verloren hast. Natürlich nerven die Dinger auch mich, wiewohl ich noch satt im Plus bin. Aber wenn es jede Woche ein Stückchen abwärts geht dann ist doch überhaupt nicht schön. Und bei mir sind es ja noch zusätzlich 2-3 Werte aus dem Sektor welche genauso schlecht performen. Werd ich aber erstmal passiv weiterverfolgen.als paar Leute neulich "meine" Merko gekauft haben, war ich relativ entspannt. Wenn Du jetzt aber Timburgs Annaly gekauft hast, hab ich da so`n komisches Bauchgefühl.....Ist wohl einer meiner schlechteren BDCs neben Prospect - da laufen andere wesentlich besser. Aber drücken wir uns mal die Daumen dass die Dividenden noch paar Jahre sprudeln.schön wieder von Dir zu hören - hoffe Du hast Dein Sommerprojekt gut abgeschlossen. Kannst mir ja mal ein Bild per Whatsapp schicken - bin gespannt.Zu den Autowerten - ist ja auch ein Thema welches man derzeit ungern anschneidet. Hab kleinere Positionen von BMW und Mercedes und werde die auch halten. Bin aber natürlich gespannt wie sich die Geschäftslage auf die Dividenden auswirken wird. Bzw. wie stark die nächstes Jahr gesenkt werden. Na gut, da muss ich jetzt durch. Allein aufzustocken fällt mir bei der Stimmung etwas schwer - vielleicht stellt sich das in 2-3 Jahren als Fehler raus???Guten Start in die WocheTimburg