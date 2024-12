ROUNDUP Union verspricht schärfere Asylpolitik und Entlastungen Die Union will nach einem Sieg bei der Bundestagswahl im Februar zahlreiche Steuern senken und einen faktischen Aufnahmestopp für illegale Migranten durchsetzen. "Unser Land braucht eine grundsätzliche Wende in der Migrationspolitik", heißt es in …