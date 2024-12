Midea stärkt globale Präsenz in der Wärmepumpenbranche mit optimistischem Marktausblick

Foshan, China (ots/PRNewswire) - In einem kürzlich geführten Exklusivinterview

mit JARN, einer führenden japanischen Publikation der HVAC-Branche, gab Peter

Guan, Vizepräsident der Midea Group und Präsident von Midea Building

Technologies (MBT), Einblicke in den sich entwickelnden globalen

Wärmepumpenmarkt. Guan äußerte sich optimistisch über die Wachstumsaussichten

des europäischen Marktes für Luft-Wasser-Wärmepumpen (ATW) und verwies auf

vielversprechende Möglichkeiten in Nordamerika und Australien.



Wärmepumpen: eine bahnbrechende Technologie für Nachhaltigkeit







bahnbrechenden Technologien des Jahres 2024 (https://www.technologyreview.com/20

24/01/08/1085105/heat-pumps-decarbonizing-homes-manufacturing-breakthrough-techn

ologies/) anerkannt und ist eine entscheidende Innovation zur Verringerung der

globalen Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und zur Förderung der

Kohlenstoffneutralität. Guan rechnet mit einer starken Markterholung in den

nächsten zwei Jahren, die von technologischen Fortschritten, unterstützenden

politischen Maßnahmen und einem zunehmenden Verbraucherbewusstsein getragen

wird.



Als zentrales HVAC-Segment der Midea Group hat MBT die Einführung von

Wärmepumpen weltweit, insbesondere in Europa, vorangetrieben. Seit mehreren

Jahren baut das Unternehmen seine Präsenz auf dem ATW-Wärmepumpenmarkt in der

Region aktiv aus.



Europa: ein florierendes Zentrum für die Entwicklung von Wärmepumpen



Die Europäische Union hat eine solide Politik zur Förderung der Einführung von

Wärmepumpen eingeführt. Initiativen wie das Netto-Null-Industrie-Gesetz bieten

vereinfachte Genehmigungen, finanzielle Unterstützung und Schulungen für

Arbeitskräfte. Wichtige Märkte, darunter Deutschland, Frankreich und Polen,

haben ihren Subventionsrahmen verbessert, was nach Ansicht von Guan die

Markterholung und das Wachstum fördern wird.



Darüber hinaus zielt das Wärmepumpen-Beschleunigungsprogramm des Europäischen

Wärmepumpenverbands darauf ab, bis 2029 fast 10 Millionen Wärmepumpen zu

installieren, von denen über 5 Millionen ATW-Wärmepumpen sind. Der Markt für

gewerbliche Wärmepumpen wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate

(CAGR) von 12 % wachsen und bis 2028 1,15 Milliarden Euro erreichen.



Strategien für die Marktführerschaft



Um das Wachstumspotenzial in Europa zu nutzen, hat MBT eine Reihe strategischer

Maßnahmen ergriffen, um das lokale Geschäft zu stärken.



Mit der Einrichtung eines europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrums

konzentriert sich MBT auf die Entwicklung von Produkten, die auf die lokalen Seite 2 ► Seite 1 von 2



