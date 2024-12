Teammitglieder von Hain Celestial verstärken ihre Wirkung durch engagierte ehrenamtliche Arbeit im vergangenen Jahr

Hoboken, N.J. (ots/PRNewswire) - Das ehrenamtliche Engagement des globalen

Herstellers zeigt Wirkung von Nordamerika bis zum Vereinigten Königreich



Die Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq: HAIN), ein führendes globales

Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch

"Better-for-You"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren, ist stolz auf

seine globalen Teams, die sich im vergangenen Jahr durch ihren engagierten

ehrenamtlichen Einsatz für eine positive Entwicklung eingesetzt haben.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Bei Hain Celestial glauben wir an die Kraft des Gebens - nicht nur wegen derAuswirkungen auf die Gemeinden, die wir unterstützen, sondern auch wegen desGefühls der Zielstrebigkeit und der Verbundenheit, die es dem Team gibt", sagteChris Jenkins, Direktor für globale Wirkung der Hain Celestial Group. "Für unsgeht eine gesündere Lebensweise über die Produkte hinaus, die wir herstellen. Esgeht darum, zusammenzukommen und etwas zu bewirken. Ich bin unglaublich stolzauf unsere Teammitglieder, die sich mit inspirierenden Organisationenzusammengetan haben, um Dinge zu unterstützen, die echte, positive Veränderungenfür die Menschen und den Planeten bewirken."Um den Kindern im Northwest Arkansas Children's Shelter zu Weihnachten eineFreude zu machen, arbeitete das Walmart-Verkaufsteam von Hain ehrenamtlich inder in Bentonville ansässigen gemeinnützigen Einrichtung, die seit ihrerGründung 1993 mehr als 13.250 Kindern im ganzen Bundesstaat einen Zufluchtsortbietet. Das Team spendete mehr als 150 Hain-Produkte - Körperpflegeartikel,Earth's Best® Babysnacks und -nahrung, Garden Veggie Straws® und FlavorBurst(TM) Chips sowie Celestial Seasonings® Tee - an das Heim und half beim Bauvon zwei Kaminmänteln, damit die Kinder einen Platz zum Aufhängen ihrer Strümpfehatten."Wir sind dem Team von Hain Celestial sehr dankbar, dass sie sich bei unsehrenamtlich engagieren", sagte Padee Yang, Manager für Community Engagement beiNorthwest Arkansas Kinderheim. "Die Herausforderung bestand darin, Pappkartonsund farbiges Papier in warme und gemütliche Feuerstellen zu verwandeln, an denenunsere Kinder ihre Strümpfe in Erwartung des Besuchs des Weihnachtsmannsaufhängen können. Das Team hat unsere Erwartungen übertroffen und die Augen derKinder leuchteten, als sie ihre Kreationen sahen. Viele der Kinder, die wirbetreuen, haben den Zauber eines Weihnachtsmorgens noch nie erlebt. In diesemJahr hat die Hain Celestial Group unseren Kindern die Freude an derWeihnachtszeit näher gebracht."Hain baute seine Beziehungen zu anderen Wohltätigkeitspartnern aus, die sich imLaufe des Jahres freiwillig engagierten, darunter:- Im Vereinigten Königreich arbeitete das Team von Ella's Kitchen im Rahmen der