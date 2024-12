Bei uns wird es das nie geben!

In Rumänien sind ja dolle Dinge passiert. Da haben die Leute doch bei der Präsidentenwahl tatsächlich den falschen Kandidaten gewählt. Und jetzt muss die Wahl deshalb wiederholt werden.

Ich weiß zwar nicht, was Rumänien für eine Verfassung hat, doch ich bin mir zu hundert Prozent sicher, so etwas kann bei uns, in unserer Demokratie nicht passieren. Nein, niemals!

Rumänien besitzt allerdings einen Verfassungsschutz. Und der hatte wohl aufgedeckt, dass Putin auf TikTok junge Männer angesprochen und verführt hat. Und das ist natürlich ein triftiger Grund, eine Wahl für ungültig zu erklären.

Man stelle sich nur einmal vor, bei uns würden nicht wie gewöhnlich nur Frauen, sondern plötzlich auch Männer gruppenvergewaltigt werden. Aber nein, ich bin mir zu hundert Prozent sicher, so etwas kann bei uns, in unserer Demokratie nicht passieren. Nein, niemals!

Ich finde trotzdem, wir sollten im BGB oder im StGB einen Paragraphen einführen, dass kein Deutscher mehr mit Putin Kontakt haben darf. Und auch nicht mit Leuten, die Putin kennen.

Und wer das doch tut, der darf dann eben nicht mehr wählen gehen. Eine Demokratie muss schließlich wehrhaft sein.

Dafür haben wir ja auch einen Verfassungsschutz, da sind wir deutlich weiter als viele andere westliche Länder, die so etwas im Inneren nicht haben. Und Rumänien hat jetzt ja gezeigt, wie wichtig das ist.

Obwohl man sich beim schläfrigen Michel durchaus fragen kann, warum eigentlich gerade bei uns? Aber gut, man kann natürlich niemals wissen. Denn hinter jedem Bartträger kann schließlich ein neuer Adolf Hitler schlummern.

Deswegen finde ich es auch gut, dass der Verfassungsschutz jetzt, ich hätte beinahe geschrieben: an die Börse geht, aber nein, dass der Verfassungsschutz jetzt in den Bundestag einziehen wird. Eine Demokratie muss schließlich wehrhaft sein.

Denn auf diese Weise kann der Verfassungsschutz die AfD natürlich noch weit besser beobachten, vor allem, wenn sie dann bald einmal die Mehrheit der Abgeordneten stellen würde.

Nun gibt es allerdings überall rechtsradikale Schwurbler und Nazis, die ja immer noch nicht ganz ausgerottet sind und behaupten, dass dann, wenn die AfD die Mehrheit der Stimmen erobern würde, auch bei uns die Wahl wiederholt werden müsse.

Weil dann nämlich der Verfassungsschutz wie in Rumänien nachweisen würde, dass Putin junge deutsche Männer auf Facebook angesprochen und dort gruppenvergewaltigt hätte.

Das ist natürlich eine schamlose Lüge und eine widerwärtige Verschwörungstheorie, und ich bin mir zu hundert Prozent sicher, so etwas kann bei uns, in unserer Demokratie nicht passieren. Nein, niemals!

Und auch bei der Vertrauensfrage am kommenden Montag im Bundestag wird die AfD natürlich keine Rolle spielen, Scholz vielleicht doch wirksam unterstützen zu können, weil die SPD weniger kriegerisch eingestellt ist als die CDU.

Denn nein, so etwas kann bei uns, in unserer Demokratie nicht passieren. Nein, niemals!

Und der Grund liegt darin, dass die Grünen sich enthalten werden. Weil sie nicht wissen, ob sie Scholz das Vertrauen aussprechen sollen. Alle wissen das gleichermaßen nicht. Genau wie das Artikel 38 GG sagt, dass alle Abgeordneten nur ihrem Gewissen unterworfen und an keine Aufträge und Weisungen gebunden sind.

Denn so etwas kann bei uns, in unserer Demokratie nicht passieren, dass Abgeordnete an Aufträge und Weisungen gebunden wären. Nein, niemals!

Bernd Niquet

berndniquet@t-online.de