Die Fed wird ihr Zinssenkungs-Tempo drosseln

Ein sehr auffälliger Kursverlauf beim Dow Jones

von Sven Weisenhaus

Dass vorgestern der Goldpreis unter Druck geriet und auch der Bund-Future, also die Anleihekurse sanken und die Renditen stiegen, lag wohl nicht am Ergebnis der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Denn sonst hätten die Anleger daraus ableiten müssen, dass die Euro-Währungshüter keine weiteren Zinssenkungen planen, was sich aber aus den geldpolitischen Beschlüssen und den Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde nicht eindeutig ableiten ließ, wie ich vorgestern berichtete (siehe „EZB und Dommaraju Gukesh mit geschickten Schachzügen“). Und daher zeigte auch der Euro keine Stärke, der eigentlich von höheren Zinsen im Gemeinschaftswährungsraum hätte profitieren müssen.