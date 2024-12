Silberpreis scheitert an entscheidender Stelle. Produzentenaktien brechen ein

US-Preisdaten würgen Erholungsrallye ab

In der abgelaufenen Handelswoche standen mit den November-Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise und zur Entwicklung der US-Erzeugerpreise zwei wichtige Gradmesser an. Im Hinblick auf die Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (18. Dezember) hatten die Daten eine hohe Bedeutung. Während die US-Verbraucherpreisdaten am Mittwoch (11. Dezember) im Rahmen der Erwartungen ausfielen und entsprechenden Anklang fanden, sah das am Donnerstag bei den US-Erzeugerpreisdaten ganz anders aus. Die US-Erzeugerpreise stiegen im November deutlich stärker an, als erwartet. Die üblichen Mechanismen setzten daraufhin ein.

