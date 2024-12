Mit längerem Kurzarbeitergeld VW-Krise entschärfen

Deflair schrieb 11.12.24, 21:20

Können wir das vielleicht ein für alle Mal klar stellen mit diesen 400 Milliarden:



Richtig oder falsch?:



Diese 400 Milliarden sind KEINE Volkswagen Schulden denn:



Die gehören zur VW Leasing! Ja sicher:



Die VW Leasing gehört natürlich zum Gesamt Konzern, ABER:



Diese Kredite sind die Summe der Kredite von abertausenden VW Fahrern die jeden Monat die Leasingrate oder Finanzierungsrate abstottern damit sie in ungefähr 8 Jahren 100% Besitzer ihres Fahrzeugs sind.



Diese Summe muss also NICHT der VW Konzern aus eigener Kraft tilgen denn diese Summe wird von den Leasing Fahren getilgt!



Wenn VW ab morgen kein neues Auto mehr finanziert und man einfach 8 Jahre oder so wartet tilgen sich diese Schulden OHNE dass VW irgendwas dafür tun muss!



Kann man das so ( oder so ähnlich ) sagen?