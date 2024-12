Gericht verlängert Wirecard-Prozess bis Ende 2025

Bei all dem Jubel wirst du doch aber nicht etwa vergessen haben, was noch im März deine "Wahrheit" gewesen ist?!"Ich rechne im Jahresverlauf mit einem Crashfinale, das es in sich hat.""Der DAX kann sich noch so wehren, in diesem Jahr wird der Index nochfallen.""Dieser DAX wird noch sehr qualvoll sterben bzw korrigieren, steht weit über seinen Verhältnissen."Da war u.a. von gewetzten Messern und beginnendem Schlachtfest die Rede....