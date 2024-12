Merz auch Spitzenkandidat der CDU NRW zur Bundestagswahl

ESSEN (dpa-AFX) - Die CDU in Nordrhein-Westfalen setzt im Bundestagswahlkampf voll auf Bundesparteichef Friedrich Merz. Bei einer Landesvertreterversammlung in Essen wählten die rund 240 Delegierten den Kanzlerkandidaten der Union auf Platz 1 ihrer Landesliste - laut Partei-Angaben mit 99,6 Prozent. Eine Gegenkandidatur gab es nicht.

"Ich stehe nicht vor Ihnen, um noch mal in etwas höherem Lebensalter irgendeine Karriere zu machen", sagte Merz. "Ich stehe vor ihnen, weil ich (...) von dieser Sorge umgetrieben bin, dass wir unseren Kindern und unseren Enkelkindern ein Land hinterlassen, in dem sie nicht nur im Wohlstand und mit sozialer Gerechtigkeit leben können, sondern vor allem in Frieden und in Freiheit."