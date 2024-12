Konferenz über internationale Klima-Investitionen und -Finanzierung mit fruchtbaren Ergebnissen

Die Konferenz befasste sich mit den Themen Investitionen in die Energiewende und grüne Zusammenarbeit im Rahmen der Belt and Road Initiative und schlug eine Reihe von Kooperationsinitiativen vor, um die internationale Zusammenarbeit zu stärken und die Umsetzung von grünen und kohlenstoffarmen Projekten zu fördern.

BEIJING, 14. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Pearl Bay International Climate Investment and Financing Conference 2024, die am Montag zu Ende ging, hat fruchtbare Ergebnisse zur Förderung einer grünen Entwicklung mit der Kraft der Finanzen erbracht und alle Parteien dazu aufgerufen, sich gemeinsam für eine grüne Zukunft einzusetzen.

Auf der Veranstaltung wurde die „Belt and Road Low Carbon Services Partnership" (Partnerschaft für kohlenstoffarme Dienstleistungen im Rahmen der Belt and Road) ins Leben gerufen. Eine erste Gruppe von 23 Mitgliedsinstitutionen verpflichtete sich, den Partnerländern der Belt and Road umfassende Dienstleistungen in den Bereichen kohlenstoffarme Technologien sowie grüne Investitionen und Finanzierungen anzubieten.

Die Konferenz regte zu ausführlichen Diskussionen über die neuen Wege des klimaresistenten Städtebaus und der städtischen Grünentwicklung an. Es wurden erfolgreiche Anwendungsbeispiele für negative Ionen im ökologischen Städtebau vorgestellt sowie ein Index und eine digitale Karte mit Chinas Städten mit negativem Ionensauerstoffgehalt veröffentlicht. Die Karte, die Echtzeit-Überwachungsdaten und die Verteilung von Sauerstoffbarren mit negativen Ionen in den Städten des Landes visualisiert, kann sowohl für die Tourismusförderung der Städte als auch für die Reiseentscheidungen der Menschen als Referenz dienen.

Im Jahr 2022 wurden 23 Kommunen in China für ein Pilotprojekt für Klimainvestitionen und -finanzierung zugelassen, von denen vier auf der Veranstaltung über ihre Erfahrungen berichteten. Der Bezirk Nansha in der südlichen Stadt Guangzhou strebt den Aufbau eines internationalen Zentrums für Klimafinanzierung an, das die Entwicklung grüner Industrien durch die Verbindung in- und ausländischer Finanzressourcen über Klima-Investitions- und Finanzierungsprojekte fördert.

Auf der Veranstaltung wurden herausragende praktische Leistungen von Kommunalverwaltungen bei der Bewältigung des Klimawandels und der Förderung einer umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Entwicklung vorgestellt, die wertvolle Erfahrungen für andere Regionen bieten.

Die Gäste tauschten praktische Erfahrungen und technologische Innovationen in den Bereichen Ökostrom, Umweltverschmutzung und Kohlenstoffreduzierung aus. Die Konferenz regte zu Diskussionen darüber an, wie die Finanzwelt die Innovation und Anwendung grüner Technologien fördern kann.

Die Veranstaltung umfasste auch eine Ausstellung über klimafreundliche Unternehmen und Technologien sowie die Unterzeichnung mehrerer Kooperationsprojekte in den Bereichen Ökostromhandel, grüne Finanzdienstleistungen und andere.

