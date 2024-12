Lightricks schließt Partnerschaft mit Shutterstock für Video-Trainingsdaten zur Weiterentwicklung des generativen Open-Source-Videomodells LTXV Video AI

Die Partnerschaft von Shutterstock mit Lightricks ist die erste eines neuen Ansatzes zur Datenlizenzierung , der neue Wege für das Training von KI-Modellen eröffnet

JERUSALEM und NEW YORK, 14. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Lightricks, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Kreativtechnologie, gab heute seine Partnerschaft mit Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) zur Lizenzierung und Nutzung von Shutterstocks umfangreicher Videobibliothek bekannt. Diese Zusammenarbeit wird Lightricks in die Lage versetzen, sein Open-Source-Videogenerierungsmodell LTX Video (LTXV) mit hochwertigen HD- und 4K-Videomaterialien zu trainieren. Lightricks ist der erste globale Partner, der auf der branchenweit ersten „Forschungslizenz" von Shutterstock trainiert, einer einzigartigen Option, die die Einstiegshürde für das Training mit Open-Source-Modellen senkt.