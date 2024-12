Cathay Financial Holdings ruft zur Mobilisierung der Klimafinanzierung auf, um die industrielle Klima-Revolution voranzutreiben

Taipei (ots/PRNewswire) - Der 29. UN-Klimagipfel (COP29) endete mit einem

Konsens in Aserbaidschan, bei dem der Präsident von Cathay Financial Holdings

(Cathay FHC), Chang-Ken Lee, die Unternehmensdelegation anführte, in der

Hoffnung, sich für die Mobilisierung von Klimafinanzierung einzusetzen. Als

Eröffnungsredner des Weltklimagipfels (WCS), einer wichtigen Veranstaltung neben

der COP29, hielt Lee eine Rede mit dem Titel "Driving Systemic Change for

Climate and Nature Solutions" (Systemische Veränderungen für Klima- und

Naturlösungen vorantreiben). Seine visionären und umfassenden Einsichten stießen

bei den verschiedenen globalen Zuhörern auf große Resonanz.



In seinen Ausführungen wies Lee auf die beispiellosen Herausforderungen hin, die

der Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt mit sich bringen, und

betonte die dringende Notwendigkeit eines Systemwandels. Lee zog Parallelen zu

den transformativen Auswirkungen der Dampfmaschine der Ersten Industriellen

Revolution und den digitalen Fortschritten der Vierten Industriellen Revolution

und forderte eine "Industrielle Klima-Revolution" und eine "Industrielle

Natur-Revolution", um einen strukturellen und systemischen Wandel in den

Bereichen Energie, Kreislaufwirtschaft, naturbasierte Lösungen und

technologische Innovation voranzutreiben.







bestehenden Wirtschaftsstrukturen und die soziale Gerechtigkeit haben werden,

sodass die Schaffung gerechter Übergangsmechanismen eine entscheidende Aufgabe

darstellt. Lee zeigte sich optimistisch, dass die Zusammenarbeit und der Dialog

mit führenden Politikern der Welt die Entwicklung von Lösungen für die

Klimafinanzierung in Taiwan, Asien und der gesamten internationalen Gemeinschaft

beschleunigen würden.



Lee wies darauf hin, dass das Thema "Finanzen" in den COP-Diskussionen immer

mehr in den Mittelpunkt rückt, sodass die COP29 als "Finanz-COP" bezeichnet

wurde. Dies unterstreicht die entscheidende Rolle von Finanzmechanismen bei der

Erreichung von Klimazielen. Er betonte, dass die zunehmende Konzentration des

Finanzsektors auf die Unterstützung von Projekten zur Klimaresilienz von der

Integration sektorübergreifender Ressourcen und der Nutzung verschiedener

Finanzierungsansätze abhängt. Die wirksame Ausrichtung der Mittel auf

spezifische Projekte, die auf unterschiedlichen Risikoprofilen und

Kapitalbedürfnissen beruhen, ist von entscheidender Bedeutung, um

Klimafinanzierungslösungen sowohl umsetzbar als auch skalierbar zu machen.



Lee betonte, dass neben einer angemessenen Ressourcenzuweisung auch innovative



