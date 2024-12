Nvidia expandiert in China: 4.000 Mitarbeiter für KI und autonomes Fahren!

Nvidia, der US-amerikanische Chip-Gigant, intensiviert seine Expansion in China und plant, die Mitarbeiterzahl im Land bis Ende 2024 auf etwa 4.000 zu erhöhen. Dies stellt einen signifikanten Anstieg von rund 3.000 Mitarbeitern zu Beginn des Jahres dar. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Technologien für autonome Fahrzeuge, insbesondere in Peking, wo etwa 200 neue Stellen geschaffen wurden. Diese Maßnahmen sind Teil von Nvidias Strategie, seine Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) auszubauen, um in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt für autonomes Fahren eine führende Rolle zu übernehmen.

China bleibt trotz geopolitischer Spannungen ein entscheidender Markt für Nvidia. Die Nachfrage nach autonomen Fahrtechnologien wächst, und Unternehmen wie Baidu testen bereits Robotaxi-Dienste. Im dritten Quartal 2024 erzielte Nvidia in China einen Umsatz von 5,4 Milliarden US-Dollar, was die Bedeutung des Marktes unterstreicht. Allerdings sieht sich das Unternehmen auch regulatorischen Herausforderungen gegenüber, insbesondere im Zusammenhang mit der Übernahme von Mellanox, einem israelischen Unternehmen, das auf Hochleistungsnetzwerke spezialisiert ist. Diese Übernahme könnte potenziell zu Geldstrafen führen, da die chinesischen Behörden die Auswirkungen auf den Markt prüfen.