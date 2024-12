Am Donnerstag hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent gesenkt, was von Experten und Marktteilnehmern erwartet wurde. Diese Entscheidung wird als mutlos und kraftlos kritisiert, da sie nicht ausreichend auf die stagnierende Wirtschaft im Euroraum reagiert. Die EZB versucht, die Wirtschaft anzukurbeln, während die Inflation im November 2024 auf 2,3 Prozent gestiegen ist, was eine leichte Erhöhung im Vergleich zu 2,0 Prozent im Oktober darstellt. Eine weitere Zinssenkung könnte darauf hindeuten, dass die EZB von einer schwächeren zukünftigen Wirtschaftsleistung ausgeht, was jedoch nicht zwingend der Fall sein muss.

Die US-amerikanische Zollpolitik könnte der europäischen Wirtschaft zugutekommen, da europäische Produkte auf dem US-Markt mit chinesischen konkurrieren. Gleichzeitig ist die Inflation in Europa stark von den Energiepreisen abhängig, was das Verhältnis zwischen Euro und Dollar beeinflusst. Eine zu schnelle Zinssenkung könnte den Euro abwerten, da internationale Investoren ihr Kapital in Länder mit höheren Zinsen umschichten könnten. Daher war die Entscheidung, den Leitzins nur um 0,25 Prozent zu senken, nachvollziehbar, auch wenn eine mutigere Entscheidung darin bestanden hätte, den Zinssatz unverändert zu lassen.