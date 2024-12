Elon Musk: Vermögen sprengt 400 Milliarden – Trump-Effekte im Fokus!

Trotz eines kürzlich vom Gericht in Delaware für ungültig erklärten Gehaltspakets von über 100 Milliarden US-Dollar bleibt Musk der reichste Mensch der Welt. In diesem Jahr hat er mehr Vermögen hinzugewonnen als jeder andere Milliardär, während Jeff Bezos und Mark Zuckerberg mit 249 Milliarden und 224 Milliarden US-Dollar auf den Plätzen zwei und drei folgen. Musks Vermögen könnte theoretisch ausreichen, um die beiden größten DAX-Konzerne, SAP und Siemens, zu kaufen und dennoch genug Geld für eine Übernahme von BMW zu haben.

Elon Musk, der CEO von Tesla, hat sein Vermögen seit dem Wahlsieg von Donald Trump im November 2023 um beeindruckende 77 Prozent gesteigert. Laut dem Bloomberg Billionaires Index hat Musks Nettovermögen die 400-Milliarden-Dollar-Marke überschritten und beläuft sich derzeit auf etwa 447 Milliarden US-Dollar. Diese Entwicklung ist nicht nur auf den Anstieg der Tesla-Aktien zurückzuführen, die in den letzten sechs Monaten um fast 150 Prozent gestiegen sind, sondern auch auf den erfolgreichen Insiderverkauf von SpaceX-Aktien, der das Unternehmen mit 350 Milliarden US-Dollar bewertet und Musks Vermögen um 50 Milliarden US-Dollar erhöhte.

Ein wesentlicher Faktor für Musks Vermögenszuwachs sind die politischen Veränderungen unter der neuen Trump-Administration. Trump hat angekündigt, Vorschriften zu lockern, die die Einführung selbstfahrender Autos fördern, und Subventionen für Teslas Wettbewerber abzuschaffen. Diese Aussichten haben die Tesla-Aktien zusätzlich beflügelt. Musk gilt als enger Vertrauter von Trump und könnte eine Schlüsselrolle in der neuen Regierung einnehmen, was ihm direkten Zugang zum Weißen Haus verschafft.

SpaceX profitiert ebenfalls von dieser politischen Unterstützung, da das Unternehmen als das wertvollste private Startup der Welt gilt. Trump hat Musks Vision einer bemannten Mars-Mission gelobt und war kürzlich bei einem SpaceX-Launch anwesend.

In einem anderen Kontext hat der Kurznachrichtendienst Bluesky, eine Alternative zu Musks Plattform X, die Marke von 25 Millionen Nutzern überschritten. Diese Entwicklung zeigt, dass es auch in der digitalen Welt Konkurrenz gibt, während Musk weiterhin an der Spitze der Milliardärs-Rangliste steht. Der erste Deutsche auf dem Bloomberg Billionaires Index ist Klaus-Michael Kühne mit einem Vermögen von 40,1 Milliarden US-Dollar.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,34 % und einem Kurs von 436,2USD auf Nasdaq (14. Dezember 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.