Siemens setzt auf Wachstum: Ambitionierte Ziele für Smart Infrastructure!

Siemens hat auf seinem Kapitalmarkttag ambitionierte Ziele für die Sparte Smart Infrastructure (SI) vorgestellt, die eine operative Umsatzrendite von 16 bis 20 Prozent sowie ein jährliches Umsatzwachstum zwischen sechs und neun Prozent vorsehen. Diese Ziele sind eine Reaktion auf die positive Entwicklung der Sparte, die im Geschäftsjahr 2023/24 eine Rendite von 17,3 Prozent erzielte und damit die vorherige Zielspanne von 11 bis 16 Prozent deutlich übertraf. CEO Matthias Rebellius betont, dass Siemens nun eine "neue Stufe der Wertsteigerung" anstrebt, unterstützt durch globale Investitionen in Energieinfrastruktur und den steigenden Bedarf an Rechenzentren.

Besonders bemerkenswert ist der Anstieg des Auftragseingangs für Rechenzentren, der im Jahr 2023/24 um 60 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro zulegte. Der Umsatz in diesem Segment wuchs um 50 Prozent auf über zwei Milliarden Euro. Diese Entwicklungen zeigen, dass SI ein wesentlicher Wachstumsmotor für Siemens bleibt. Von 2020 bis 2024 erzielte die Sparte eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von elf Prozent und wird auch in den kommenden drei bis fünf Jahren ein Wachstum von sechs bis neun Prozent anstreben, was über dem Marktwachstum von fünf bis sechs Prozent liegt.