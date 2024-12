Wichtige Unternehmensnachrichten und Konjunkturdaten am 13. Dezember 2024**

**Tagesausblick und Unternehmensnachrichten – 13. Dezember 2024**

Der wO-Tagesausblick bietet einen Überblick über die wichtigsten Termine und Ereignisse, die den Handelstag prägen werden. Heute stehen bedeutende Unternehmens- und Konjunkturdaten auf der Agenda. In Deutschland wird Munich Re um 08:00 Uhr seinen Ergebnisausblick für 2025 präsentieren, gefolgt von einer Pressekonferenz des Verbands der Chemischen Industrie um 10:30 Uhr in Frankfurt. In der Schweiz findet der Management Dialogue von Swiss Re statt, der möglicherweise auch Ziele für 2025 thematisiert.

Wichtige Konjunkturdaten, die heute veröffentlicht werden, umfassen unter anderem die Handelsbilanz und Großhandelspreise aus Deutschland sowie Verbraucherpreise aus Frankreich und Spanien. Um 11:00 Uhr wird die Industrieproduktion der EU für Oktober 2024 bekanntgegeben, gefolgt von den Ex- und Importpreisen der USA um 14:30 Uhr.