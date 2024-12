Schott Pharma: Wachstumsziele 2025 und Dividende steigen trotz Kursrückgang!

Schott Pharma, ein Neuling im MDAX, hat sich ambitionierte Wachstumsziele für das Jahr 2025 gesetzt und plant, die Dividende für seine Aktionäre zu erhöhen. Das Unternehmen profitiert von einem florierenden Markt für injizierbare Medikamente, insbesondere durch die steigende Nachfrage nach Abnehmspritzen und innovativen Krebstherapien. Im Geschäftsjahr 2023/24 konnte Schott Pharma seinen Umsatz um 7 Prozent auf 957 Millionen Euro steigern, wobei das währungsbereinigte Wachstum sogar 12 Prozent betrug. Trotz dieser positiven Umsatzentwicklung bleibt das EBITDA auf dem Niveau des Vorjahres, was zu einem Rückgang der Aktienkurse um über 4 Prozent führte.

Ein wesentlicher Faktor für den Umsatzanstieg sind margenstarke Produkte, die mittlerweile 55 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen – ein Anstieg um sieben Prozentpunkte. Für 2025 plant das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und strebt eine stabile EBITDA-Marge von etwa 27,8 Prozent an. Schott Pharma ist in zwei Hauptsegmente unterteilt: Drug Containment Solutions, das Standardprodukte wie Ampullen und Fläschchen umfasst, und das wachstumsstarke Geschäftsfeld High Value Solutions (HVS), das Glas- und Polymerspritzen beinhaltet. Langfristig sollen über 60 Prozent des Umsatzes aus diesem margenstarken Bereich stammen.