US-Inflation: Hoffnung auf Zinssenkungen belebt Aktienmärkte weltweit!

Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA haben die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank (Fed) neu belebt. Der Aktienmarkt reagierte erleichtert, da die veröffentlichten Verbraucherpreisdaten keine negativen Überraschungen enthielten. Diese Zahlen unterstützen die Erwartung einer Leitzinssenkung um 25 Basispunkte in der kommenden Woche und beenden die Diskussion über eine mögliche Zinspause der Fed. Obwohl die Inflation in den USA weiterhin hoch ist, zeigt der Vergleich zu den Vormonaten, dass sie sich nicht weiter beschleunigt hat. Die übergeordneten Trends deuten darauf hin, dass die Preise tendenziell fallen könnten, auch wenn die Verlangsamung der Inflation weniger ausgeprägt ist.

Die positive Marktreaktion erstreckte sich nicht nur auf die Wall Street, sondern auch auf den DAX in Frankfurt, der einen neuen Kaufimpuls erhielt. Die Anleger scheinen optimistisch, dass der Markt an die Jahresendrally anknüpfen kann, insbesondere da auch die Europäische Zentralbank (EZB) in naher Zukunft an der Zinsschraube drehen könnte. Die Inflationsdaten sind die letzten bedeutenden Informationen in diesem Jahr und haben die Stimmung für das Jahresende positiv beeinflusst. Für die Fed deuten die Daten auf eine abwartende Geldpolitik im kommenden Jahr hin, wobei bis Ende 2025 nur noch zwei Zinssenkungen erwartet werden.