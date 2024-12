Newron und EA Pharma: Meilenstein für innovative Schizophrenie-Therapie!

Newron Pharmaceuticals S.p.A. hat eine Lizenzvereinbarung mit EA Pharma, einer Tochtergesellschaft von Eisai Co., Ltd., zur Entwicklung und Vermarktung von Evenamide in Japan und weiteren asiatischen Regionen bekannt gegeben. Diese Vereinbarung, die am 13. Dezember 2024 veröffentlicht wurde, sieht vor, dass Newron bis zu 117 Millionen Euro aus Abschlags- und Meilensteinzahlungen erhält, einschließlich einer sofortigen Zahlung von 44 Millionen Euro. Darüber hinaus wird Newron gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz von Evenamide erhalten.

Evenamide ist ein neuartiger Modulator, der auf die übermäßige Freisetzung von Glutamat abzielt und sich speziell an Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS) richtet. Diese Patientengruppe spricht häufig nicht auf herkömmliche Antipsychotika an, was einen erheblichen medizinischen Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten schafft. Newron plant, im ersten Halbjahr 2025 eine Phase-III-Studie zu starten, um die Wirksamkeit von Evenamide als Zusatztherapie zu bestehenden Antipsychotika zu untersuchen.