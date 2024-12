Tarifrunde bei Volkswagen: IG Metall kämpft um Jobs und Löhne!

In der bevorstehenden Tarifrunde bei Volkswagen, die nächste Woche in Hannover stattfindet, drängt die IG Metall auf eine zügige Einigung. Der Verhandlungsführer Thorsten Gröger betonte, dass die Gewerkschaft bereit sei, noch in diesem Jahr zu einer Lösung zu kommen. Die Verhandlungen, die am Montag beginnen und auf zwei Tage angesetzt sind, könnten entscheidend für die Zukunft der rund 130.000 Mitarbeiter des Unternehmens sein. Volkswagen fordert von seinen Angestellten eine Lohnkürzung von zehn Prozent sowie die Streichung von Boni und Zulagen, während die IG Metall den Erhalt aller Standorte und eine Beschäftigungsgarantie fordert. Gröger stellte klar, dass dauerhafte Lohnkürzungen nicht akzeptabel seien.

Die vierte Verhandlungsrunde hatte erste positive Gespräche hervorgebracht, jedoch bleiben die Positionen der beiden Seiten weit auseinander. Diesmal finden die Verhandlungen nicht in Wolfsburg, sondern in einem Hotel in Hannover statt, um Proteste und Warnstreiks zu vermeiden, die die Gespräche am Stammsitz belastet hatten.