Goldpreis 2024: Rekordhoch und spannende Prognosen für die Zukunft!

Im Jahr 2024 wird der Goldpreis als besonders erfolgreich in die Geschichte eingehen. Nach einer Phase stabiler Preise zwischen 2021 und 2023 hat das Edelmetall in den letzten Monaten einen Anstieg von etwa 30 Prozent verzeichnet. Haupttreiber dieses Anstiegs sind die Erwartungen an sinkende Zinsen sowie geopolitische Unsicherheiten, die Anleger in den als sicher geltenden Hafen Gold ziehen.

Der Goldpreis erreichte Ende Oktober 2024 mit rund 2.790 US-Dollar je Feinunze einen Höchststand. Nach dem klaren Wahlsieg von Donald Trump Anfang November kam es jedoch zu einer Marktkorrektur, da die Unsicherheit über ein enges Wahlergebnis entfiel. Dies führte zu einer verringerten Nachfrage nach Gold. Zudem belastete ein starker US-Dollar den Goldpreis, da das Edelmetall in Dollar gehandelt wird. Ein stärkerer Dollar macht Gold für Käufer aus anderen Währungsräumen teurer, was die Nachfrage dämpfen kann.