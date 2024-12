Neuer U-Boot-Auftrag: 1.500 Jobs für Wismar und wirtschaftliche Impulse!

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat einen neuen deutsch-norwegischen U-Boot-Auftrag erhalten, der potenziell bis zu 1.500 neue Arbeitsplätze an der Tochterwerft in Wismar schaffen könnte. Ein Unternehmenssprecher betonte, dass die Kapazitäten für eine volle Auslastung der Fertigung zeitnah bereitstehen. Der Auftrag umfasst den Bau von sechs U-Booten, von denen zwei für Norwegen bestimmt sind. Das Gesamtvolumen für die vier deutschen U-Boote der Klasse 212CD beläuft sich auf 4,7 Milliarden Euro. Der Haushaltsausschuss des Bundestags wird sich voraussichtlich am Mittwoch mit dem Kauf befassen.

Ein wichtiger Aspekt des Projekts ist die Wertschöpfung in Deutschland. TKMS gab an, dass 90 Prozent der Wertschöpfung im Land verbleiben werden. Dies kommt nicht nur der Küstenregion zugute, sondern auch dem süddeutschen Raum, wo etwa ein Drittel der Wertschöpfung fließt. Der Bau der U-Boote wird als sicherheitspolitisch notwendig erachtet und soll gleichzeitig wirtschaftliche Impulse in ganz Deutschland setzen. TKMS hatte die Werft in Wismar 2022 übernommen, um die Fertigungskapazitäten zu erweitern. Der Vertrag zur Beschaffung der U-Boote wurde 2021 zwischen Deutschland und Norwegen geschlossen und verfolgt ein gemeinsames Design.