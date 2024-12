Vonovia und Deutsche Wohnen: Historische Einigung für den Wohnungsmarkt!

Die Wirksamkeit des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags hängt von der Zustimmung der Hauptversammlungen beider Unternehmen ab. Diese sind für den 23. Januar 2025 (Deutsche Wohnen) und den 24. Januar 2025 (Vonovia) angesetzt. Zudem muss der Vertrag im Handelsregister der Deutschen Wohnen eingetragen werden. Um die erforderlichen Vonovia-Aktien für die Abfindung bereitzustellen, wird der Hauptversammlung der Vonovia ein bedingtes Kapital vorgeschlagen.

Die Einigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Wohnungsmarkt in Deutschland unter Druck steht, insbesondere in Bezug auf Mietpreise und Verfügbarkeit von Wohnraum. Die Mietpreisbremse, die in vielen deutschen Städten gilt, soll den Anstieg der Mieten begrenzen, was jedoch auch die Investitionsbereitschaft der Wohnungsunternehmen beeinflusst. Die Diskussion um die Mietpreisbremse und mögliche gesetzliche Änderungen wird weiterhin von der Politik und der Öffentlichkeit intensiv verfolgt.

Insgesamt stellt die Einigung zwischen Vonovia und Deutsche Wohnen einen bedeutenden Schritt in der Konsolidierung des deutschen Wohnungsmarktes dar. Die bevorstehenden Hauptversammlungen werden entscheidend sein, um die geplanten Maßnahmen zu bestätigen und die zukünftige Ausrichtung beider Unternehmen zu gestalten. Die Entwicklungen in diesem Bereich sind für Investoren und Marktbeobachter von großem Interesse, da sie die Dynamik des Wohnungsmarktes in Deutschland maßgeblich beeinflussen könnten.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 30,97EUR auf Tradegate (13. Dezember 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.