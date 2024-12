Zinssenkungen und Schwankungen: Was bedeutet das für deutsche Staatsanleihen?

Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch, insbesondere in Bezug auf die zukünftige Zollpolitik der USA und deren Auswirkungen auf die Eurozone. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, äußerte, dass die Konjunkturpessimisten im EZB-Rat an Einfluss gewonnen haben und dass eine vorsichtige Vorgehensweise der EZB notwendig sei, um Missverständnisse in Bezug auf die Finanzpolitik zu vermeiden.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in der vergangenen Woche deutliche Schwankungen erlebt, insbesondere nach der vierten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) in diesem Jahr. Am Donnerstag fiel der Euro-Bund-Future um 0,38 Prozent auf 135,31 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,18 Prozent anstieg. Die EZB senkte den Einlagensatz um 0,25 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent, um den wachsenden Sorgen um die Konjunktur im Euroraum Rechnung zu tragen. Ökonomen erwarten weitere Zinssenkungen, da die EZB ihre Prognosen für Wirtschaftswachstum und Inflation nach unten korrigierte.

Am Freitag erholten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht, der Euro-Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 134,88 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,22 Prozent anstieg. Trotz der leichten Erholung blieben die Renditen in der Eurozone unter Druck, insbesondere in Italien, wo sie am Donnerstag merklich gestiegen waren.

Zusätzlich zu den Entwicklungen in der Eurozone berichteten die deutschen Exportdaten am Freitag von einem unerwarteten Rückgang, was die Sorgen um die größte Volkswirtschaft der Eurozone verstärkte. Die Exporte in die USA brachen ein, und die Industrieproduktion stagnierte im Oktober. Diese Daten hatten jedoch nur geringe Auswirkungen auf den Euro.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) überraschte die Märkte mit einer deutlichen Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte, was den Leitzins auf ein neues Niveau senkte. Katja Müller von der LBBW kommentierte, dass der neue SNB-Chef mit dieser Entscheidung ein starkes Signal setze und dass die niedrige Inflation sowie die verhaltene Konjunkturentwicklung Spielraum für weitere Zinssenkungen bieten könnten.

Insgesamt bleibt die Marktlage angespannt, und die Anleger beobachten die Entwicklungen genau, während sie auf weitere geldpolitische Maßnahmen der EZB und der SNB warten.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 134,4EUR auf L&S Exchange (13. Dezember 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.